「盛夏芬德拉」高口碑 獲評2025人氣微短劇

劉蕭旭(左)、郭宇欣主演的「盛夏芬德拉」創下高口碑、高收視。(取材自微博)

在2025年競爭白熱化的微短劇賽道上，新京報評選出「家裡家外」、「盛夏芬德拉」、「好一個乖乖女」三部高口碑微短劇，它們破除了微短劇依賴「強衝突、快反轉、狗血劇情」的傳統流量密碼，代表微短劇向精品化、深度化、審美化靠攏趨勢。以下是微短劇評比結果。

年度品質微短劇由「家裡家外」奪得。該劇在輕快的喜劇基調之下，借助方言敘事、電影級實景與生活細節，用粗糲真實的生活質感承載時代精神，成功重構出鮮活的年代記憶。

年度人氣微短劇不負眾望由「盛夏芬德拉」拿下。在豎屏微短劇普遍追求快節奏、強衝突的潮流中，「盛夏芬德拉」以獨特的溫柔視角成功破圈，成為一部人氣與口碑兼具的年度作品。

年度話題微短劇是「好一個乖乖女」。該劇以顛覆性的角色敘事，將現實議題包裹於戲劇張力之中，在有限的篇幅內生動探討了女性身分與自我覺醒的議題，成為2025年上半年的現象級爆款。

年度短劇男女演員則是劉蕭旭、郭宇欣。在「盛夏芬德拉」中，劉蕭旭憑藉對「周晟安」一角的深刻塑造，展現了其扎實的表演功力與細膩的微表情掌控。不僅如此，從「暗潮湧動」中隱忍堅定的臥底，到「長路初心」裡墮落沉淪的寒門才俊，他不斷跨越類型邊界，拒絕重覆的表演套路，為每一個形象注入鮮活而立體的生命。

郭宇欣堪稱2025年短劇浪潮中一道不可忽視的亮色。科班出身的扎實功底，讓她在不同題材中都能精準駕馭情緒，展現出深厚的專業素養。