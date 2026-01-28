我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

「盛夏芬德拉」高口碑 獲評2025人氣微短劇

娛樂新聞組 ／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
劉蕭旭(左)、郭宇欣主演的「盛夏芬德拉」創下高口碑、高收視。(取材自微博)
劉蕭旭(左)、郭宇欣主演的「盛夏芬德拉」創下高口碑、高收視。(取材自微博)

在2025年競爭白熱化的微短劇賽道上，新京報評選出「家裡家外」、「盛夏芬德拉」、「好一個乖乖女」三部高口碑微短劇，它們破除了微短劇依賴「強衝突、快反轉、狗血劇情」的傳統流量密碼，代表微短劇向精品化、深度化、審美化靠攏趨勢。以下是微短劇評比結果。

年度品質微短劇由「家裡家外」奪得。該劇在輕快的喜劇基調之下，借助方言敘事、電影級實景與生活細節，用粗糲真實的生活質感承載時代精神，成功重構出鮮活的年代記憶。

年度人氣微短劇不負眾望由「盛夏芬德拉」拿下。在豎屏微短劇普遍追求快節奏、強衝突的潮流中，「盛夏芬德拉」以獨特的溫柔視角成功破圈，成為一部人氣與口碑兼具的年度作品。

年度話題微短劇是「好一個乖乖女」。該劇以顛覆性的角色敘事，將現實議題包裹於戲劇張力之中，在有限的篇幅內生動探討了女性身分與自我覺醒的議題，成為2025年上半年的現象級爆款。

年度短劇男女演員則是劉蕭旭、郭宇欣。在「盛夏芬德拉」中，劉蕭旭憑藉對「周晟安」一角的深刻塑造，展現了其扎實的表演功力與細膩的微表情掌控。不僅如此，從「暗潮湧動」中隱忍堅定的臥底，到「長路初心」裡墮落沉淪的寒門才俊，他不斷跨越類型邊界，拒絕重覆的表演套路，為每一個形象注入鮮活而立體的生命。

郭宇欣堪稱2025年短劇浪潮中一道不可忽視的亮色。科班出身的扎實功底，讓她在不同題材中都能精準駕馭情緒，展現出深厚的專業素養。

上一則

林心如50歲生日：好可怕 楊謹華曬「接吻片」祝福

下一則

抓住男友甜茶目光 「卡戴珊家族」凱莉珍娜偏愛秀深V

延伸閱讀

短劇男神翻車？ 去年「捲劈腿」如今被爆涉毒 何健麒說話了…

短劇男神翻車？ 去年「捲劈腿」如今被爆涉毒 何健麒說話了…
2025人氣微短劇？ 新京報點名「盛夏芬德拉」 男女演員則是…

2025人氣微短劇？ 新京報點名「盛夏芬德拉」 男女演員則是…
「叔嫂禁忌戀」短劇火了…「護花」殺出重圍 網讚又虐又好嗑

「叔嫂禁忌戀」短劇火了…「護花」殺出重圍 網讚又虐又好嗑
短劇男神何聰睿自嘲「掛件男主」 甩鍋女主翻車急道歉

短劇男神何聰睿自嘲「掛件男主」 甩鍋女主翻車急道歉

熱門新聞

霍建華現身台北早餐店，一舉動粉絲暖爆。圖／摘自微博

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

2026-01-21 10:32
大衛貝克漢在安撫維多利亞貝的情緒，兒子布魯克林和妻子妮可拉尷尬在一旁。（美臉社）

貝嫂在長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」

2026-01-20 19:58
霍諾德（Alex Honnold）21日選在雨天徒手攀爬台灣台北101大樓一小段，為1月24日正式攀爬做準備。 （中通社）

霍諾德零防護爬101 失手就是死…Netflix「一招」防墜落

2026-01-23 17:33
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50
安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）。（美聯社）

這位奧斯卡影后也要搬離美國前往歐洲「相當興奮」

2026-01-26 14:27
趙櫻子直播飆罵助理。（取材自微博）

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

2026-01-27 03:30

超人氣

更多 >
川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲
明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手
「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲
中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻
嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園

嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園