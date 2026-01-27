王玉雯控被劇組團隊造謠 怒喊停「突然的喜歡」宣傳

不滿遭惡意造謠，王玉雯(右)宣布停止「突然的喜歡」一切宣傳工作。（取材自微博）

中國女星王玉雯搭檔陳星旭主演的「突然的喜歡」日前才開播，工作室突然發布聲明，指劇組合作團隊無端惡意造謠演員，表示將在相關問題未得到合理妥善解決前，全面停止「突然的喜歡」一切宣傳工作。事件衝上熱搜後，劇組回應稱，涉事人員已被開除，宣傳團隊停止合作，劇組後續將重新梳理宣發流程，確保後續所有工作進行。

綜合媒體報導，王玉雯工作室在聲明中指出，「王玉雯及其團隊始終積極配合該劇各項宣發工作，全力為劇集傳播助力。然而劇方合作的宣發團隊在工作中屢次展現出不專業、不嚴謹的態度，其行為已嚴重超出合理合作範疇：無依據惡意造謠藝人、挑撥我方與合作平台的友好關係。無視我們為劇集宣傳所付出的全部努力與心血，嚴重踐踏了雙方基於信任建立的合作基礎…在相關問題未得到合理妥善解決前，將全面停止該劇的一切宣傳工作。」

據悉，劇組合作的宣發團隊在未接觸王玉雯的情況下，向合作平台散布虛假信息，謊稱藝人「自行策畫並發布宣傳物料」，甚至私下造謠其「人品」。當晚，工作室回應網友稱，「劇方合作團隊無端惡意造謠演員。」

「突然的喜歡」由陳星旭和王玉雯領銜主演，劇情講述一位來自2025年的情感主播，意外穿越進古早言情小說，與1999年的腹黑霸總展開一場鬥智鬥勇的愛情攻防戰。

該劇以其獨特的「反套路」劇情和主演間的「熟人局」CP感，迅速成為年初最受矚目的「癲系甜寵劇」。此劇之前未播先熱，在騰訊平台的預約量早已突破80萬，而劇中接吻的片段更在短短12小時內創下破億點擊，直接引爆微博 熱搜。

雖然爆發劇組宣傳團隊事端，但絲毫不影響「突然的喜歡」熱度，據悉，該劇開播一周內熱度急速攀升，站內峰值突破2.4萬，抖音 相關話題播放量超8億。