李昀銳、孟子義「甜到不像演的」 還沒開機就主動牽手

快訊

娛樂新聞組／綜合報導
李昀銳（左）、孟子義三搭主演的新劇目前已經在收尾階段。（取材自微博）
以2024年古裝劇「九重紫」走紅的螢幕情侶孟子義、李昀銳，這段時間忙於拍攝新戲「尚公主」，戲裡出現許多親密互動，劇外緋聞也沒停過。近日曝光最新路透中，李昀銳被發現導演還沒喊開機，就主動牽孟子義的手，正式開拍後，李昀銳一把將孟子義摟進懷裡，兩人對視時眼神滿是愛，被網友調侃「甜到不像演的」、「根本是真愛」。

被封為「昀牽孟繞」CP的孟子義、李昀銳，其實已是「三搭」，在「九重紫」之前還有一部「西出玉門」。不少網友看好兩人和唐嫣、羅晉一樣，「演著演著就成真夫妻了」。

近日，「尚公主」曝光最新路透，包括雪中甜吻、披風相擁，自然互動讓網友直呼「分不清是戲裡還是戲外」。一場兩人在飄雪的市集場景等待開機的戲，李昀銳竟在待機時就迫不及待牽孟子義的手，孟子義也隨手幫李昀銳拍掉衣領上的雪，並反覆叮囑「地滑」，自然流露的「家屬感」引發真人CP猜想。

正式開機後，兩人邊散步邊賞雪，隨後李昀銳將孟子義的手牽到自己嘴邊，幫她呵氣取暖，隨後更敞開自己的披風，一把將孟子義摟入懷中，兩人鼻子貼鼻子對視，距離近到幾乎快親上，曖昧破表。

不少網友看了直呼，「這兩人肯定談了吧」、「戲裡戲外傻傻分不清楚」、「真情侶就是不一樣」、「可能等尚公主播完吧建議直接曬證」，還有人調侃李昀銳，「一看就是想親親忍住了」。

賞雪

