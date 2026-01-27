2年巡演324場落幕 張學友打趣：失業了

張學友「60+」巡演完美落幕。（圖／環球音樂提供）

香港 歌手張學友投入「60+」世界巡演兩年多，第324場也是最終場日前在香港落幕，打趣表示唱完就失業，情緒非常複雜，「想哭又不想哭、緊張又不緊張，不知怎麼形容，但我不會哭的，都幾十歲了」。不過他也驚喜預告全新計畫，叮嚀粉絲要多賺錢，下一步將打造音樂劇。

他選擇香港紅館作為巡演句點，一連20場座無虛席，至於一再打破紀錄，榮登單輪巡演最高場次紀錄的華語歌手保持人，他想特別感謝觀眾「沒大家出現，這次巡演不可能跑了兩年七個月」，是自己從未想過的紀錄，隨後送給觀眾俏皮的比心手勢，他笑說：「其實我知道怎麼做，但60幾歲不好意思做。」

除了粉絲支持之外，他也想向團隊、家人致上深深謝意，笑稱媽媽無時無刻全力支持他去上班，至於鮮少見面的老婆，他笑說：「這段時間我見樂隊、在座的朋友的時間多過於她，所以謝謝老婆，還有我兩個讀書的女兒，Thank you so much。」

結束演唱會後，他跟團隊舉辦慶功宴，並將所有朋友送來的花籃轉為愛心，捐出130萬港幣（約16.7萬美元）善款給「快樂港仁」慈善單位。他另外透露最難忘的是在馬來西亞舞台暈倒，其實當天彩排沒有問題，但是耳水不平衡突然發作，根本沒時間取消，「我滑倒是因為那個斜台，失去平衡之後，平衡不好就會滑倒」。