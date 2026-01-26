顏值再進化…張曼玉曬田園照 被疑進廠修臉

我的頻道

記者廖福生／綜合報導
張曼玉採果子做果醬。（取材自小紅書）
張曼玉採果子做果醬。（取材自小紅書）

現年61歲的金馬影后張曼玉淡出大銀幕多年，近年來鮮少公開露面，生活重心轉向個人步調。她於去年開設小紅書帳號，陸續分享定居法國波爾多的日常點滴，呈現遠離鎂光燈後的恬靜生活。近日，她再度上傳新影片，展現貼近自然的田園作息，也因外貌狀態再度成為網路討論焦點。

張曼玉在最新釋出的「Bordeaux Diaries－Picking Figs」影片中，以一身低調實用的裝扮現身，身穿黑色連帽外套、內搭牛仔襯衫，下身配上軍綠色長褲，在細雨中親自採摘無花果。鏡頭前的她氣色良好，精神狀態穩定，臉部線條緊實自然，即便已屆花甲之年，依然散發從容與自信，流露對田園生活的投入與愉悅。

影片中，張曼玉一邊忙著採果，一邊與鏡頭互動，分享這些無花果將用來製成果醬，也笑稱務農並非想像中輕鬆。為了摘取高處果實，她搬來梯子反覆上下，凡事親力親為。她也提到，由於無花果本身甜度高，製作果醬時不需額外添加太多糖，言談間展現對簡單生活的滿足感。

張曼玉自然不造作的狀態獲得不少網友讚賞，認為她即使多年未拍戲，仍保有獨特風采。不過，也有網友注意到她的臉部細節，留言指出其嘴部線條相較以往顯得更為自然，進而引發對過去是否曾進行醫美的揣測；不過，相關留言於25日清晨已悄然刪除。

張曼玉 小紅書

