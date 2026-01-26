結婚46年膝下無子 陳百祥首曝明星老婆受傷致不孕

我的頻道

記者廖福生／綜合報導
陳百祥與黃杏秀膝下無子，但感情仍非常甜蜜。（取材自小紅書）
陳百祥與黃杏秀膝下無子，但感情仍非常甜蜜。（取材自小紅書）

75歲香港資深藝人陳百祥與妻子黃杏秀結婚46年卻始終膝下無子，他近日在節目中罕見談及背後原因，首度揭露愛妻年輕時因拍戲意外，導致終身失去生育能力，相關內容曝光後，引發不少網友心疼與感慨。

陳百祥表示，黃杏秀早年參與電視劇「十三妹」拍攝期間不慎受傷，礙於當時醫療資源有限，加上病情判斷失誤，錯失黃金治療時機，最終引發嚴重腹膜炎。為挽救生命，她接受了大型手術，腹腔內多個器官被迫切除，也因此無法再懷孕。

現年69歲的黃杏秀，過去曾在「天龍八部」中飾演「鍾靈」一角，同時演出「黃飛鴻」、「阮玲玉」等多部經典影視作品，婚後逐漸淡出演藝圈，將生活重心回歸家庭。多年來，她與陳百祥相互陪伴，低調經營婚姻。

談到妻子術後復元的那段時光，陳百祥透露，自己親自學煲湯替她補身，也會特地買妻子喜愛的甜點，希望在生活細節中給予支持與安慰，這份長期的照顧與付出，讓不少網友深受感動。

陳百祥曾演出「上海灘」、「唐伯虎點秋香」等多部影視作品，是香港影壇熟面孔。儘管夫妻倆未能擁有孩子，但攜手走過47年的歲月，感情依舊穩定深厚，彼此成為對方最堅實的依靠。

結婚46膝下無子 陳百祥曝主因：妻子拍戲重傷無法生育

「功夫」男星「元旦離世」妻證實袁祥仁死訊

王星自曝被拐至緬甸時 被人拿走手機刷數萬元網貸

赴泰拍戲被拐 王星自曝在緬時手機被人拿去刷數萬網貸

霍建華現身台北早餐店，一舉動粉絲暖爆。圖／摘自微博

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

2026-01-21 10:32
大衛貝克漢在安撫維多利亞貝的情緒，兒子布魯克林和妻子妮可拉尷尬在一旁。（美臉社）

貝嫂在長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」

2026-01-20 19:58
「御賜小仵作2」由王子奇(見圖)、蘇曉彤繼續擔綱。(取材自微博)

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

2026-01-17 04:00
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50
霍諾德（Alex Honnold）21日選在雨天徒手攀爬台灣台北101大樓一小段，為1月24日正式攀爬做準備。 （中通社）

霍諾德零防護爬101 失手就是死…Netflix「一招」防墜落

2026-01-23 17:33
左起：貝克漢及其妻維多利亞、其子布魯克林與妻子妮可拉。(美聯社)

遭子控「不良父母」6罪狀 貝克漢外遇「傳奇小三」補刀

2026-01-21 08:56

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？

浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

