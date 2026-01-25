我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

霍諾德幽默推薦一起來爬台北101 「訊號比偏遠山區好」

尾牙季來襲 想抽大獎羨煞同事 5招民俗大絕放下去

重生阻止丈夫自宮 「明月錄」獵奇設定掀全網議論

娛樂新聞組 ／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
王楚然飾演的魏采薇為復仇入宮。(取材自微博)
王楚然飾演的魏采薇為復仇入宮。(取材自微博)

由王楚然、辛雲來主演的古裝懸疑劇「明月錄」 近日官宣播出定檔，該劇改編自暮蘭舟小說「回到老公自宮前」，儘管劇方早已聲明「無重生及太監設定」，但是預告保留「對食夫妻」、「雙世記憶」等原著核心，被質疑「掛羊頭賣狗肉」，引發網友熱議。

「明月錄」以明朝庚戌之變為歷史背景，講述了魏采薇（王楚然飾演）全家被奸人所害，為復仇她入宮為婢，意外與督公汪大夏（辛雲來飾演）結識，兩人復仇失敗後，她一朝重生。為改變汪大夏命運，也為了探尋父親當年遭人誣陷的真相，魏采薇化身遊醫再度入京，於層層陰謀中破迷霧、斬奸佞，終洗刷父親冤屈，還大明百姓一片安寧的故事。

但該劇因為「重生阻止丈夫自宮」的獵奇設定引爆全網，成為2026年未播先火的古裝劇黑馬。

「明月錄」緊扣歷史懸愛題材，融合重生、復仇、燃情等多重劇情元素，塑造魏采薇、陸纓等正向多面、自立自強的「成長型」女性角色，與汪大夏、丁巫等正本清源、智勇雙全的青年角色組成「大明熱血天團」。

此外，劇集致力打造「明朝文化大賞」，呈現極具大明氣象的飲食、服飾、建築等文化符號，彰顯煙火漫卷、古意盎然的大明國風韻味。

兩世塵緣版首發預告以魏采薇、汪大夏的「兩世守護」為主線，展現兩人跨越雙重時空、身分輪轉，依舊相互扶持、雙向奔赴的真摯情感；覆雪白首版CP單人海報則以氛圍感為亮點，暗含人物前世命運的交織變幻，引發廣泛關注與熱烈討論。

辛雲來在新劇中飾演督公汪大夏。(取材自微博)
辛雲來在新劇中飾演督公汪大夏。(取材自微博)

上一則

温嵐自嘲撞臉蕭亞軒 被林俊逸虧「醫美學姐」

下一則

在台開唱… SJ希澈被火鍋店圈粉 岩田剛典心繫小籠包

延伸閱讀

改編自「回到老公自宮前」…王楚然、辛雲來新劇 獵奇設定引爆全網

改編自「回到老公自宮前」…王楚然、辛雲來新劇 獵奇設定引爆全網
2025人氣微短劇？ 新京報點名「盛夏芬德拉」 男女演員則是…

2025人氣微短劇？ 新京報點名「盛夏芬德拉」 男女演員則是…
不用鋸胸骨也能救心臟 嘉基達文西心臟手術病患見證重生

不用鋸胸骨也能救心臟 嘉基達文西心臟手術病患見證重生
虞書欣「雲初令」橫店開機 3000架無人機上演燈光秀應援

虞書欣「雲初令」橫店開機 3000架無人機上演燈光秀應援

熱門新聞

「御賜小仵作2」由王子奇(見圖)、蘇曉彤繼續擔綱。(取材自微博)

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

2026-01-17 04:00
霍建華現身台北早餐店，一舉動粉絲暖爆。圖／摘自微博

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

2026-01-21 10:32
王滿嬌感嘆演員生態不易。(圖／摘自臉書)

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

2026-01-17 14:58
出道多年的章若楠至今仍是租屋族。（取材自微博）

1人養全家、還債 章若楠拍戲9年仍租屋

2026-01-14 01:28
大衛貝克漢在安撫維多利亞貝的情緒，兒子布魯克林和妻子妮可拉尷尬在一旁。（美臉社）

貝嫂在長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」

2026-01-20 19:58
愛情虐戀短劇「護花」呈現「叔嫂禁忌戀」與「復仇大女主角」雙線敘事。(取材自微博)

「叔嫂禁忌戀」短劇火了…「護花」殺出重圍 網讚：又虐又好嗑

2026-01-17 05:00

超人氣

更多 >
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電
不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳

不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳
一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相
川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅