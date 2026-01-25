重生阻止丈夫自宮 「明月錄」獵奇設定掀全網議論

王楚然飾演的魏采薇為復仇入宮。(取材自微博)

由王楚然、辛雲來主演的古裝懸疑劇「明月錄」 近日官宣播出定檔，該劇改編自暮蘭舟小說「回到老公自宮前」，儘管劇方早已聲明「無重生及太監設定」，但是預告保留「對食夫妻」、「雙世記憶」等原著核心，被質疑「掛羊頭賣狗肉」，引發網友熱議。

「明月錄」以明朝庚戌之變為歷史背景，講述了魏采薇（王楚然飾演）全家被奸人所害，為復仇她入宮為婢，意外與督公汪大夏（辛雲來飾演）結識，兩人復仇失敗後，她一朝重生。為改變汪大夏命運，也為了探尋父親當年遭人誣陷的真相，魏采薇化身遊醫再度入京，於層層陰謀中破迷霧、斬奸佞，終洗刷父親冤屈，還大明百姓一片安寧的故事。

但該劇因為「重生阻止丈夫自宮」的獵奇設定引爆全網，成為2026年未播先火的古裝劇黑馬。

「明月錄」緊扣歷史懸愛題材，融合重生、復仇、燃情等多重劇情元素，塑造魏采薇、陸纓等正向多面、自立自強的「成長型」女性角色，與汪大夏、丁巫等正本清源、智勇雙全的青年角色組成「大明熱血天團」。

此外，劇集致力打造「明朝文化大賞」，呈現極具大明氣象的飲食、服飾、建築等文化符號，彰顯煙火漫卷、古意盎然的大明國風韻味。