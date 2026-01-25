馬龍公費追星 見楊冪變黏人粉絲 「冪馬鎖」刷爆評論區

楊冪與馬龍同框出席活動。(取材自微博)

大陸女星楊冪 近日罕見與乒乓球名將馬龍 同框，在上海出席PRADA 代言活動，有粉絲觀察到，在球場上霸氣十足的馬龍見到偶像楊冪，火速切換成「黏人小粉絲」模式，不僅眼神幾乎全程沒離開過楊冪，還始終站在楊冪身邊，笑容甜到發齁，主打一個「寸不不離」。馬龍這波「公費追星」直接炸了全網，單日話題閱讀量破2億，「冪馬鎖」梗刷爆評論區。

此前有圈內人爆料稱，馬龍喜歡楊冪好多年，其微博第一個關注的就是楊冪，連隊友陳玘都在節目裡拆台，說馬龍是楊冪的鐵桿粉絲。這原本只是個粉絲圈的小八卦，直到近日PRADA在上海的赤馬迎春活動，主辦方同時邀請品牌代言人楊冪和馬龍到場，直接把「追星劇本」拉滿，讓兩人同框，不少粉絲從馬龍和楊冪的互動觀察，驗證在楊冪面前，馬龍就是個見到偶像的靦腆大男孩。

有粉絲在社群平台發文稱，從活動開場到結束，馬龍的眼睛就沒離開過楊冪，活脫脫一個跟屁蟲。室內合影時，馬龍特意與往楊冪肩膀挨肩膀，笑容甜到發齁；到了室外拍攝，楊冪剛往旁邊挪一步，龍隊立馬一步到位緊跟身後，生怕被其他人隔開，那股子迫切勁，像極了追偶像時想搶C位同框的樣子。

平時在賽場上，馬龍一臉嚴肅專注，這次跟楊冪同框，耳朵紅得快要滴血，齜牙笑到眼睛瞇成一條縫，完全沒了大滿貫的架子，與球場上簡直判若兩人，奶龍這個稱呼真的名不虛傳。翟子路則主動牽線讓馬龍和楊冪握手，被網友封為「最佳紅娘」。

有粉絲稱，馬龍此番公費追星直接封神，一舉一動都寫滿了「我超喜歡」，這波跨圈同框的反差感直接炸了全網，單日話題閱讀量破2億，「冪馬鎖」、「雙廚狂喜」的梗刷爆評論區，網友們紛紛留言：「你別說，他們兩站著還挺搭」。