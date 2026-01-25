我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

霍諾德幽默推薦一起來爬台北101 「訊號比偏遠山區好」

尾牙季來襲 想抽大獎羨煞同事 5招民俗大絕放下去

馬龍公費追星 見楊冪變黏人粉絲 「冪馬鎖」刷爆評論區

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
楊冪與馬龍同框出席活動。(取材自微博)
楊冪與馬龍同框出席活動。(取材自微博)

大陸女星楊冪近日罕見與乒乓球名將馬龍同框，在上海出席PRADA代言活動，有粉絲觀察到，在球場上霸氣十足的馬龍見到偶像楊冪，火速切換成「黏人小粉絲」模式，不僅眼神幾乎全程沒離開過楊冪，還始終站在楊冪身邊，笑容甜到發齁，主打一個「寸不不離」。馬龍這波「公費追星」直接炸了全網，單日話題閱讀量破2億，「冪馬鎖」梗刷爆評論區。

此前有圈內人爆料稱，馬龍喜歡楊冪好多年，其微博第一個關注的就是楊冪，連隊友陳玘都在節目裡拆台，說馬龍是楊冪的鐵桿粉絲。這原本只是個粉絲圈的小八卦，直到近日PRADA在上海的赤馬迎春活動，主辦方同時邀請品牌代言人楊冪和馬龍到場，直接把「追星劇本」拉滿，讓兩人同框，不少粉絲從馬龍和楊冪的互動觀察，驗證在楊冪面前，馬龍就是個見到偶像的靦腆大男孩。

有粉絲在社群平台發文稱，從活動開場到結束，馬龍的眼睛就沒離開過楊冪，活脫脫一個跟屁蟲。室內合影時，馬龍特意與往楊冪肩膀挨肩膀，笑容甜到發齁；到了室外拍攝，楊冪剛往旁邊挪一步，龍隊立馬一步到位緊跟身後，生怕被其他人隔開，那股子迫切勁，像極了追偶像時想搶C位同框的樣子。

平時在賽場上，馬龍一臉嚴肅專注，這次跟楊冪同框，耳朵紅得快要滴血，齜牙笑到眼睛瞇成一條縫，完全沒了大滿貫的架子，與球場上簡直判若兩人，奶龍這個稱呼真的名不虛傳。翟子路則主動牽線讓馬龍和楊冪握手，被網友封為「最佳紅娘」。

有粉絲稱，馬龍此番公費追星直接封神，一舉一動都寫滿了「我超喜歡」，這波跨圈同框的反差感直接炸了全網，單日話題閱讀量破2億，「冪馬鎖」、「雙廚狂喜」的梗刷爆評論區，網友們紛紛留言：「你別說，他們兩站著還挺搭」。

據了解，有網友偶遇馬龍和楊冪在上海某餐廳同桌吃飯，據說當時兩人相談甚歡，馬龍全程態度超親和，楊冪素顏狀態又瘦又美。兩人禮貌婉拒了路人的拍照請求，但離場時特意放慢腳步，滿足了大家拍視頻的需求。

楊冪與馬龍同框出席活動。(取材自微博)
楊冪與馬龍同框出席活動。(取材自微博)
楊冪與馬龍同框出席活動。(取材自微博)
楊冪與馬龍同框出席活動。(取材自微博)

楊冪 馬龍 PRADA

上一則

收入6900萬美元？車銀優爆逃稅 代言品牌急切割

下一則

趙學煌癱瘓26年走了 追思會花系列帥照曝光 楊貴媚哭紅眼

延伸閱讀

張藝謀「驚蟄無聲」定檔春節 「雙面特工」楊冪3衝熱搜

張藝謀「驚蟄無聲」定檔春節 「雙面特工」楊冪3衝熱搜
「霸道女總」楊冪VS.「鄰家甜妹」趙麗穎 網：像差了一個輩分？

「霸道女總」楊冪VS.「鄰家甜妹」趙麗穎 網：像差了一個輩分？
楊冪「小鳥胃」 一桌菜只吃幾口 粉絲心疼

楊冪「小鳥胃」 一桌菜只吃幾口 粉絲心疼
烤鴨在前沒胃口？39歲楊冪吃飯「用看的」 粉絲心疼

烤鴨在前沒胃口？39歲楊冪吃飯「用看的」 粉絲心疼

熱門新聞

「御賜小仵作2」由王子奇(見圖)、蘇曉彤繼續擔綱。(取材自微博)

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

2026-01-17 04:00
霍建華現身台北早餐店，一舉動粉絲暖爆。圖／摘自微博

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

2026-01-21 10:32
王滿嬌感嘆演員生態不易。(圖／摘自臉書)

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

2026-01-17 14:58
出道多年的章若楠至今仍是租屋族。（取材自微博）

1人養全家、還債 章若楠拍戲9年仍租屋

2026-01-14 01:28
大衛貝克漢在安撫維多利亞貝的情緒，兒子布魯克林和妻子妮可拉尷尬在一旁。（美臉社）

貝嫂在長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」

2026-01-20 19:58
愛情虐戀短劇「護花」呈現「叔嫂禁忌戀」與「復仇大女主角」雙線敘事。(取材自微博)

「叔嫂禁忌戀」短劇火了…「護花」殺出重圍 網讚：又虐又好嗑

2026-01-17 05:00

超人氣

更多 >
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電
不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳

不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳
一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相
川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅