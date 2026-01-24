戲說從頭／「秋雪漫過的冬天」詮釋職場高管 劉冠成演技引共情

劉冠成的演技被評價「具備深厚的內心演繹功底」。(取材自微博)

由韓天執導，趙又廷 、張子楓主演，改編自韓劇 「我的大叔」的「秋雪漫過的冬天」日前開播，獲央視文娛頻道點評「精準描摹普通人生活的優質現實題材作品」。除了主角趙又廷、張子楓表現亮眼，老戲骨劉冠成飾演的企業高管龐建同樣備受關注。

南方娛樂網報導，劉冠成深耕影視行業30餘載，憑藉「日日夜夜」斬獲法國南特三大洲電影節最佳男演員提名，先後在「孔雀」、「茶馬古道」、「重生」等多部影視作品中塑造過不少經典角色，被評價為「具備深厚的內心演繹功底」。

此次加盟「秋雪漫過的冬天」，劉冠成憑藉扎實演技為龐建賦予了鮮活的人物靈魂，成功將這一深陷職場漩渦的中年男性形象，塑造為現實職場中千萬奮鬥者的縮影。

報導指出，劉冠成擅長以細膩的細節刻畫勾勒人物情感，使角色的情緒轉變真實可信。在與趙又廷飾演的姜家齊商議調查線索的戲分中，劉冠成通過沉穩的語氣節奏與堅定的眼神表達，精準傳遞出龐建的正直特質與果敢態度；在確認可通過人脈查詢購物卡信息時，其眼神中閃過的微光，細膩詮釋出角色對調查進展的期待，清晰展現出人物內心對真相的堅守。

有觀眾評價，「劉冠成的表演極具感染力，讓人直觀感受到職場奮鬥者的無奈」、「資深演員的表演無需刻意煽情，便能引發觀眾的情感共鳴」、「還得是老戲骨」，相關話題引起熱議。