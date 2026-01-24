我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共軍委副主席張又俠落馬、軍委委員劉振立被查

美移民掃蕩指揮官穿「法西斯美學」大衣 德媒：像黨衛軍站在衝鋒隊

戲說從頭／「秋雪漫過的冬天」詮釋職場高管 劉冠成演技引共情

娛樂新聞組／綜合報導
劉冠成的演技被評價「具備深厚的內心演繹功底」。(取材自微博)
劉冠成的演技被評價「具備深厚的內心演繹功底」。(取材自微博)

由韓天執導，趙又廷、張子楓主演，改編自韓劇「我的大叔」的「秋雪漫過的冬天」日前開播，獲央視文娛頻道點評「精準描摹普通人生活的優質現實題材作品」。除了主角趙又廷、張子楓表現亮眼，老戲骨劉冠成飾演的企業高管龐建同樣備受關注。

南方娛樂網報導，劉冠成深耕影視行業30餘載，憑藉「日日夜夜」斬獲法國南特三大洲電影節最佳男演員提名，先後在「孔雀」、「茶馬古道」、「重生」等多部影視作品中塑造過不少經典角色，被評價為「具備深厚的內心演繹功底」。

此次加盟「秋雪漫過的冬天」，劉冠成憑藉扎實演技為龐建賦予了鮮活的人物靈魂，成功將這一深陷職場漩渦的中年男性形象，塑造為現實職場中千萬奮鬥者的縮影。

報導指出，劉冠成擅長以細膩的細節刻畫勾勒人物情感，使角色的情緒轉變真實可信。在與趙又廷飾演的姜家齊商議調查線索的戲分中，劉冠成通過沉穩的語氣節奏與堅定的眼神表達，精準傳遞出龐建的正直特質與果敢態度；在確認可通過人脈查詢購物卡信息時，其眼神中閃過的微光，細膩詮釋出角色對調查進展的期待，清晰展現出人物內心對真相的堅守。

有觀眾評價，「劉冠成的表演極具感染力，讓人直觀感受到職場奮鬥者的無奈」、「資深演員的表演無需刻意煽情，便能引發觀眾的情感共鳴」、「還得是老戲骨」，相關話題引起熱議。

趙又廷 韓劇

上一則

不滿足在內娛當兵？黃景瑜要「上太空」 網友扯到王一博

下一則

范丞丞金髮黑衣彩排春晚 網傳他將唱「李清照」

延伸閱讀

春節將至高管贈票？華航打假已報案

春節將至高管贈票？華航打假已報案
春節回饋 高管免費送機票？中華航空：假，已報案

春節回饋 高管免費送機票？中華航空：假，已報案
連央視都點讚… 戲骨劉冠成參演「秋雪漫過的冬天」 扎實演技引共情

連央視都點讚… 戲骨劉冠成參演「秋雪漫過的冬天」 扎實演技引共情
觀影說劇／改編韓劇「大叔」 趙又廷、張子楓太悲情惹議

觀影說劇／改編韓劇「大叔」 趙又廷、張子楓太悲情惹議

熱門新聞

「御賜小仵作2」由王子奇(見圖)、蘇曉彤繼續擔綱。(取材自微博)

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

2026-01-17 04:00
出道多年的章若楠至今仍是租屋族。（取材自微博）

1人養全家、還債 章若楠拍戲9年仍租屋

2026-01-14 01:28
霍建華現身台北早餐店，一舉動粉絲暖爆。圖／摘自微博

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

2026-01-21 10:32
王滿嬌感嘆演員生態不易。(圖／摘自臉書)

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

2026-01-17 14:58
大衛貝克漢在安撫維多利亞貝的情緒，兒子布魯克林和妻子妮可拉尷尬在一旁。（美臉社）

貝嫂在長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」

2026-01-20 19:58
愛情虐戀短劇「護花」呈現「叔嫂禁忌戀」與「復仇大女主角」雙線敘事。(取材自微博)

「叔嫂禁忌戀」短劇火了…「護花」殺出重圍 網讚：又虐又好嗑

2026-01-17 05:00

超人氣

更多 >
要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列
WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴
新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生
華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星