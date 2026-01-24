我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美嚴陣以待強烈冬季風暴來襲 部分地區體感溫度恐達-45℃

誰接班Fed鮑爾？賭盤：李德勝率衝到47%

裴軫失業後跑去秦朝挖土了？ 代旭演霸總暴紅 下一部劇「沒人認出」

娛樂新聞組 ／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
代旭被調侃「裴軫失業後去秦朝挖土了」。(取材自微博)
代旭被調侃「裴軫失業後去秦朝挖土了」。(取材自微博)

由陳星旭、盧昱曉主演的「軋戲」雖然已於近日大結局，但相關熱度仍不斷延燒。其中，代旭憑藉霸總「裴軫」一角，粉絲數暴漲至百萬。隨著新劇「秦謎」開拍，代旭被發現穿著粗布麻衣、滿臉塵土在挖土造水渠，與西裝筆挺「裴軫」形象判若兩人，引發網友調侃，「裴軫失業後去秦朝挖土了」。

在「軋戲」中，男二「裴軫」是個悲情角色，他長期遭到父親精神打壓，長大後被當作「繼承工具人」，內心極度缺愛，直到愛上盧昱曉飾演的女主「胡羞」，才知道可以遵從自己的心活著。結局中，他帶著女者送的創可貼遠走異鄉，成了許多觀眾的意難平。

沒想到時隔沒多久，代旭被發現與陳曉一起拍攝古裝歷史劇「秦謎」，據悉，他在劇中飾演戰國末年的水利專家「鄭國」，路從網上流傳的照片可見，代旭身穿藍色粗布麻衣，在黃土漫天之下賣力挖土，並和陳曉飾演的「贏政」有對手戲。

其實，這不是代旭第一次和陳曉合作，兩人曾合作過「夢華錄」，代旭當時飾演「池衙內」，和陳曉搶劉亦菲扮演的趙盼兒，該角色以張揚、蠢萌的喜劇形象出圈，人氣不低。

不過，裴軫挖土照引發網友戲稱，「裴總失業後真去秦朝挖土了」，還有人向他喊話，「快回現代奪回家產」、「期待裴軫逆襲歸來」，引起熱議。

陳曉 劉亦菲

上一則

2025人氣微短劇？ 新京報點名「盛夏芬德拉」 男女演員則是…

下一則

改編自「回到老公自宮前」…王楚然、辛雲來新劇 獵奇設定引爆全網

延伸閱讀

「去有風的地方」有望拍第二季？ 網喊：非李現、劉亦菲不看

「去有風的地方」有望拍第二季？ 網喊：非李現、劉亦菲不看
陳妍希談姐弟戀 疑暗酸陳曉「像寶寶」

陳妍希談姐弟戀 疑暗酸陳曉「像寶寶」
陳妍希離婚陳曉改愛小19歲男星 新戲爆紅1句話疑暗酸前夫

陳妍希離婚陳曉改愛小19歲男星 新戲爆紅1句話疑暗酸前夫
陳妍希曬9歲兒正面照「小情人」眉眼像陳曉

陳妍希曬9歲兒正面照「小情人」眉眼像陳曉

熱門新聞

「御賜小仵作2」由王子奇(見圖)、蘇曉彤繼續擔綱。(取材自微博)

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

2026-01-17 04:00
出道多年的章若楠至今仍是租屋族。（取材自微博）

1人養全家、還債 章若楠拍戲9年仍租屋

2026-01-14 01:28
霍建華現身台北早餐店，一舉動粉絲暖爆。圖／摘自微博

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

2026-01-21 10:32
王滿嬌感嘆演員生態不易。(圖／摘自臉書)

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

2026-01-17 14:58
大衛貝克漢在安撫維多利亞貝的情緒，兒子布魯克林和妻子妮可拉尷尬在一旁。（美臉社）

貝嫂在長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」

2026-01-20 19:58
愛情虐戀短劇「護花」呈現「叔嫂禁忌戀」與「復仇大女主角」雙線敘事。(取材自微博)

「叔嫂禁忌戀」短劇火了…「護花」殺出重圍 網讚：又虐又好嗑

2026-01-17 05:00

超人氣

更多 >
要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列
WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴
新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生
2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣