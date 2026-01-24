裴軫失業後跑去秦朝挖土了？ 代旭演霸總暴紅 下一部劇「沒人認出」

代旭被調侃「裴軫失業後去秦朝挖土了」。(取材自微博)

由陳星旭、盧昱曉主演的「軋戲」雖然已於近日大結局，但相關熱度仍不斷延燒。其中，代旭憑藉霸總「裴軫」一角，粉絲數暴漲至百萬。隨著新劇「秦謎」開拍，代旭被發現穿著粗布麻衣、滿臉塵土在挖土造水渠，與西裝筆挺「裴軫」形象判若兩人，引發網友調侃，「裴軫失業後去秦朝挖土了」。

在「軋戲」中，男二「裴軫」是個悲情角色，他長期遭到父親精神打壓，長大後被當作「繼承工具人」，內心極度缺愛，直到愛上盧昱曉飾演的女主「胡羞」，才知道可以遵從自己的心活著。結局中，他帶著女者送的創可貼遠走異鄉，成了許多觀眾的意難平。

沒想到時隔沒多久，代旭被發現與陳曉 一起拍攝古裝歷史劇「秦謎」，據悉，他在劇中飾演戰國末年的水利專家「鄭國」，路從網上流傳的照片可見，代旭身穿藍色粗布麻衣，在黃土漫天之下賣力挖土，並和陳曉飾演的「贏政」有對手戲。

其實，這不是代旭第一次和陳曉合作，兩人曾合作過「夢華錄」，代旭當時飾演「池衙內」，和陳曉搶劉亦菲 扮演的趙盼兒，該角色以張揚、蠢萌的喜劇形象出圈，人氣不低。

不過，裴軫挖土照引發網友戲稱，「裴總失業後真去秦朝挖土了」，還有人向他喊話，「快回現代奪回家產」、「期待裴軫逆襲歸來」，引起熱議。