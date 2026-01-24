2025人氣微短劇？ 新京報點名「盛夏芬德拉」 男女演員則是…

劉蕭旭(左)、郭宇欣主演的「盛夏芬德拉」創下高口碑、高收視。(取材自微博)

在2025年競爭白熱化的微短劇賽道上，新京報評選出「家裡家外」、「盛夏芬德拉」、「好一個乖乖女」三部高口碑微短劇。它們能夠脫穎而出並非偶然，而是破除了微短劇依賴「強衝突、快反轉、狗血劇情」的傳統流量密碼，代表了微短劇行業向精品化、深度化、審美化升級的明確趨勢。以下是微短劇評比結果。

年度品質微短劇由「家裡家外」奪得。該劇以匠心堅守品質，用真情打動人心。該劇深耕家庭溫情內核，用一餐一飯的煙火氣、相互扶持的真感情，詮釋家的本質。作品在輕快的喜劇基調之下，借助方言敘事、電影級實景與生活細節，用粗糲真實的生活質感承載時代精神，成功重構出鮮活的年代記憶。

年度人氣微短劇不負眾望由「盛夏芬德拉」拿下。

在豎屏微短劇普遍追求快節奏、強衝突的潮流中，「盛夏芬德拉」以獨特的溫柔視角成功破圈，成為一部人氣與口碑兼具的年度作品，也是微短劇向品質化、精細化轉型的一次出色示範。

該劇大膽摒棄誇張獵奇的情節，將鏡頭轉向人物的內心世界，在延續短劇輕巧體量的同時，用豐富的生活細節彌合人物鴻溝，塑造出真實而非臉譜化的角色。劇中演員渾然天成的表演，與那些極具氛圍感、頻頻出圈的經典場景，共同構成了觀眾2025年記憶中最鮮明的畫面。

年度話題微短劇是「好一個乖乖女」。該劇以顛覆性的角色敘事，將現實議題包裹於戲劇張力之中，在有限的篇幅內生動探討了女性身分與自我覺醒的議題，由此成為2025年上半年的現象級爆款。

該劇徹底打破「霸總拯救傻白甜」陳舊套路，塑造出外表溫順、內心清醒的女主角與甘願被「利用」的引導型男主角。二人在利用與真心的極致拉扯中，深刻詮釋了自我救贖內核。劇中「請務必救自己於這世間水火」的台詞，更成為年度清醒宣言。

年度短劇男女演員則是劉蕭旭、郭宇欣。

在「盛夏芬德拉」中，劉蕭旭憑藉對「周晟安」一角的深刻塑造，展現了其扎實的表演功力與細膩的微表情掌控。不僅如此，從「暗潮湧動」中隱忍堅定的臥底，到「長路初心」裡墮落沉淪的寒門才俊，他不斷跨越類型邊界，拒絕重覆的表演套路，為每一個形象注入鮮活而立體的生命。

郭宇欣堪稱2025年短劇浪潮中一道不可忽視的亮色。科班出身的扎實功底，讓她在不同題材中都能精準駕馭情緒，展現出深厚的專業素養。無論是「盛夏芬德拉」中白清枚一角的出色塑造、「我們野蠻生長」中的靈動鮮活，還是「在八月盛夏」中的細膩真摯，她始終深入角色內核，以自然而富有張力的表演打動觀眾。