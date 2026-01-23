趙露思夜市擺攤 親手做蛋烘糕：海南旅遊順便記錄生活

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
趙露思一舉一動始終是外界關注焦點。(取材自微博)
大陸27歲流量女星趙露思話題不斷，與前經紀公司「銀河酷娛」解約後轉投「虎鯨文娛」，一舉一動始終是外界關注焦點。趙露思以「許我耀眼」成功逆襲後，近日卻被直擊在海南擺攤，再成熱議焦點。

封面新聞報導，近日有網友在亞龍灣博後村夜市偶遇趙露思在賣蛋糕，本來以為她在拍戲或拍綜藝，巡視周邊卻沒看見攝影機或工作人員，只見趙露思她親自製作，一邊穿著圍裙做甜點，還熟練地一邊熱情招呼顧客。

報導指出，趙露思戴著大帽子遮住眼睛及大半個鼻子，仍被眼尖粉絲認出，她親切地答應與粉絲合照並聊天，粉絲拿著偶像親手為他做的甜點，樂到上網分享「我的天，趙露思親手做的蛋烘糕，好好吃」，而價錢只要7元人民幣。

網友在聊天中得知趙露思當天在海南旅遊，順便用Vlog記錄生活。 「蛋烘糕7元一個，她自己默默做蛋烘糕，中途得空了就主動記錄跟我們聊天，我吃完她還送了我糖葫蘆，性格非常好。」一名女網友說。

網友紛紛大讚，「將生活回歸現實非常接地氣的女演員趙露思」、「她既可以是在街頭擺攤做蛋烘糕的趙露思，也可以是閃閃發光的大明星趙露思」、「趙露思有在熱愛生活」。

事實上，趙露思這次的驚喜擺攤並非突發奇想，她在去年深陷與前東家的合約風波時，就曾在直播中表示，若未來當不成藝人，可能會去擺攤謀生。而她先前也有過開甜品店的經驗，只是後來被傳與閨密股東鬧不合，便退出經營。

趙露思夜市擺攤賣蛋糕。(取材自微博)
