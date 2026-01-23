孫悅自爆戶外錄春晚被凍傷 滿臉通紅眼充血…網友心疼

孫悅自曝錄春晚被凍傷，滿臉通紅引網友心疼。（取材自紅星新聞）

大陸女歌手孫悅的微博 評論區近日被 「心疼」 二字刷屏，起因是她po出的三張自拍和一句自嘲：「山西大同錄春晚，凍傷凍成佛小伴」。自拍照裡的孫悅，皮膚紅腫，眼睛充血，原來她是為了不影響鏡頭美感，在攝氏零下20度低溫的春晚露天場景裡，連口罩圍巾都沒敢戴，以致臉暴露在寒風裡凍傷。網友們看得又笑又心疼：「這哪是佛小伴，明明是敬業福本福」、「建議春晚給她頒個抗凍獎」。

據紅星新聞報導，從孫悅發出的照片裡可以看到，她滿臉通紅，像被化妝師按著頭塗了兩坨誇張的腮紅，蘋果肌腫得把細紋都撐了出來，連眼白都帶著明顯的紅血絲，活脫脫一副 「速凍後的高原紅」 模樣。

不少網友留言「大同春晚錄製辛苦，姐姐務必做好保暖措施」、「心疼姐姐凍到，錄節目也要把保暖放在心上」。山西衛視官方微博也留言稱：「古城的風有點涼，一定要多注意保暖、好好休息」。

公開資料顯示，1994年，孫悅因一首「祝你平安」爆火，2005年，孫悅與丈夫吳飛舟登記結婚。次年，孫悅為尚未出生的孩子寫了一首「豬豬寶貝」。2007年，孫悅生下兒子吳文祺。吳文祺長大後被診斷出患有哮喘，2014年，為了照顧兒子，孫悅舉家搬到上海生活，淡出樂壇。2022年，孫悅亮相湖南衛視小年夜晚會，重回大眾視線。

據網易報導，為拍出讓觀眾眼前一亮的古城夜景，山西衛視把舞台直接搭在了露天，演員們得穿著輕薄的禮服上陣，簡直是 「寒冬生存挑戰」。有現場工作人員爆料，孫悅為不影響鏡頭美感，連口罩圍巾都沒敢戴，把臉直接暴露在寒風裡，鏡頭掃到她時，永遠是標準的溫柔笑容，可一喊 「卡」，她就趕緊用手捂住臉搓半天，敬業精神十足。

據報導，孫悅走紅後就沒在 「敬業」 二字上掉過鏈子。剛成名時，她能頂著高燒連跑十場商演，如今53歲依舊如此。去年11月公公離世，她二話不說取消籌備數月的演出，損失超百萬人民幣也不含糊；這次為春晚效果，更是直接跟嚴寒硬剛。讓人佩服的還有她的自律。她曾說自己迄今能保持少女感的秘訣是「十年控糖，每天瑜伽」。