我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

氣候惡劣可以免費改機票嗎？航空公司最新規定一覽

貝克漢長子與父母決裂 16億美元婚前協議成導火線？

孫悅自爆戶外錄春晚被凍傷 滿臉通紅眼充血…網友心疼

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
孫悅自曝錄春晚被凍傷，滿臉通紅引網友心疼。（取材自紅星新聞）
孫悅自曝錄春晚被凍傷，滿臉通紅引網友心疼。（取材自紅星新聞）

大陸女歌手孫悅的微博評論區近日被 「心疼」 二字刷屏，起因是她po出的三張自拍和一句自嘲：「山西大同錄春晚，凍傷凍成佛小伴」。自拍照裡的孫悅，皮膚紅腫，眼睛充血，原來她是為了不影響鏡頭美感，在攝氏零下20度低溫的春晚露天場景裡，連口罩圍巾都沒敢戴，以致臉暴露在寒風裡凍傷。網友們看得又笑又心疼：「這哪是佛小伴，明明是敬業福本福」、「建議春晚給她頒個抗凍獎」。

據紅星新聞報導，從孫悅發出的照片裡可以看到，她滿臉通紅，像被化妝師按著頭塗了兩坨誇張的腮紅，蘋果肌腫得把細紋都撐了出來，連眼白都帶著明顯的紅血絲，活脫脫一副 「速凍後的高原紅」 模樣。

不少網友留言「大同春晚錄製辛苦，姐姐務必做好保暖措施」、「心疼姐姐凍到，錄節目也要把保暖放在心上」。山西衛視官方微博也留言稱：「古城的風有點涼，一定要多注意保暖、好好休息」。

公開資料顯示，1994年，孫悅因一首「祝你平安」爆火，2005年，孫悅與丈夫吳飛舟登記結婚。次年，孫悅為尚未出生的孩子寫了一首「豬豬寶貝」。2007年，孫悅生下兒子吳文祺。吳文祺長大後被診斷出患有哮喘，2014年，為了照顧兒子，孫悅舉家搬到上海生活，淡出樂壇。2022年，孫悅亮相湖南衛視小年夜晚會，重回大眾視線。

據網易報導，為拍出讓觀眾眼前一亮的古城夜景，山西衛視把舞台直接搭在了露天，演員們得穿著輕薄的禮服上陣，簡直是 「寒冬生存挑戰」。有現場工作人員爆料，孫悅為不影響鏡頭美感，連口罩圍巾都沒敢戴，把臉直接暴露在寒風裡，鏡頭掃到她時，永遠是標準的溫柔笑容，可一喊 「卡」，她就趕緊用手捂住臉搓半天，敬業精神十足。

據報導，孫悅走紅後就沒在 「敬業」 二字上掉過鏈子。剛成名時，她能頂著高燒連跑十場商演，如今53歲依舊如此。去年11月公公離世，她二話不說取消籌備數月的演出，損失超百萬人民幣也不含糊；這次為春晚效果，更是直接跟嚴寒硬剛。讓人佩服的還有她的自律。她曾說自己迄今能保持少女感的秘訣是「十年控糖，每天瑜伽」。

微博

上一則

日動畫再傳捷報 花新導演首作殺進「柏林影展」拚金熊獎

下一則

「臉蛋天才」車銀優被爆逃稅逾千萬美元 創韓星紀錄 喊冤提申訴

延伸閱讀

中國AI產業2025年規模逾1.2兆人民幣 企業逾6000家

中國AI產業2025年規模逾1.2兆人民幣 企業逾6000家
女碩士失蹤10餘年被找回已育2子女 孩子父親因這原因不起訴

女碩士失蹤10餘年被找回已育2子女 孩子父親因這原因不起訴
「住在熱搜裡的女人」 75歲劉曉慶再扮武則天 親自回應謠言

「住在熱搜裡的女人」 75歲劉曉慶再扮武則天 親自回應謠言
孫悅自曝錄春晚被凍傷 「蘋果肌」腫成「紅臉妹」

孫悅自曝錄春晚被凍傷 「蘋果肌」腫成「紅臉妹」

熱門新聞

「御賜小仵作2」由王子奇(見圖)、蘇曉彤繼續擔綱。(取材自微博)

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

2026-01-17 04:00
出道多年的章若楠至今仍是租屋族。（取材自微博）

1人養全家、還債 章若楠拍戲9年仍租屋

2026-01-14 01:28
王滿嬌感嘆演員生態不易。(圖／摘自臉書)

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

2026-01-17 14:58
霍建華現身台北早餐店，一舉動粉絲暖爆。圖／摘自微博

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

2026-01-21 10:32
大衛貝克漢在安撫維多利亞貝的情緒，兒子布魯克林和妻子妮可拉尷尬在一旁。（美臉社）

貝嫂在長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」

2026-01-20 19:58
愛情虐戀短劇「護花」呈現「叔嫂禁忌戀」與「復仇大女主角」雙線敘事。(取材自微博)

「叔嫂禁忌戀」短劇火了…「護花」殺出重圍 網讚：又虐又好嗑

2026-01-17 05:00

超人氣

更多 >
拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬

拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬
消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？

消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？
共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分

共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分
華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？
女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」

女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」