活久見…李宇春穿粉紫魚尾長裙走紅毯 全網炸鍋1天80萬讚

娛樂新聞組／綜合報導
穿裙裝的李宇春。（取材自微博）
穿裙裝的李宇春。（取材自微博）

活久見，一向褲裝亮相的李宇春居然穿裙子，還是顏色嬌嫩的長裙。2026年1月，李宇春身著一襲嬌嫩的香芋紫魚尾長裙走上紅毯，在社群媒體炸了，單條造型博文的點讚量，24小時內衝破了80萬。據說，李宇春的衣櫥裡，褲裝比率超過90%，而她出道至今20年，不少人認為她是因叛逆等原因拒穿裙裝，其實不然。

時間倒回2005年夏天，「超級女聲」總決賽現場，頂著爆炸頭的李宇春奪得冠軍，面對節目組為她準備的裙裝，她看都沒看就直接拒絕了。從那一刻起，媒體熱衷討論她的短髮和西裝，「中性風」就和她牢牢綁在一起。

2015年左右，有眼尖的粉絲發現，她的造型裡開始出現一些柔軟的細節，比如帶荷葉邊裝飾的襯衫或蕾絲拼接的上衣。其後在一次電影頒獎禮，她真正意義上的第一套裙裝亮相了。

面對外界對她穿裙子的種種議論，李宇春曾在2025年6月做客一檔脫口秀節目時回應。主持人調侃起「春晚裙子」的熱搜，她眉毛一挑說：「我自己穿的」；台下笑聲還沒落，她接著稱「裙子只是沒褲腿的服裝，又不是人的第二性徵」。她並舉了個例子：「大家總愛叫一些厲害的女性『哥』啊『爺』啊，覺得這是褒獎。那反過來試試？用『姐』或『奶』去誇一個男性試試，看他樂意不」。

2025年央視春晚，李宇春第一次以藍色蓬蓬裙造型亮相時，評論區還滿是「人設崩塌」、「看著彆扭」的嘲諷。今年這件香芋紫裙裝成流量密碼，從全民質疑到全網驚艷，有粉絲稱她「美瘋了」，「李宇春可說是用了將近20年，才把一條裙子穿得雲淡風輕」。

李宇春這身粉紫色長裙在社交媒體點讚量，24小時內衝破了80萬。（取材自微博）
李宇春這身粉紫色長裙在社交媒體點讚量，24小時內衝破了80萬。（取材自微博）

「御賜小仵作2」由王子奇(見圖)、蘇曉彤繼續擔綱。(取材自微博)

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

2026-01-17 04:00
出道多年的章若楠至今仍是租屋族。（取材自微博）

1人養全家、還債 章若楠拍戲9年仍租屋

2026-01-14 01:28
王滿嬌感嘆演員生態不易。(圖／摘自臉書)

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

2026-01-17 14:58
霍建華現身台北早餐店，一舉動粉絲暖爆。圖／摘自微博

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

2026-01-21 10:32
大衛貝克漢在安撫維多利亞貝的情緒，兒子布魯克林和妻子妮可拉尷尬在一旁。（美臉社）

貝嫂在長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」

2026-01-20 19:58
愛情虐戀短劇「護花」呈現「叔嫂禁忌戀」與「復仇大女主角」雙線敘事。(取材自微博)

「叔嫂禁忌戀」短劇火了…「護花」殺出重圍 網讚：又虐又好嗑

2026-01-17 05:00

