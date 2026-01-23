活久見…李宇春穿粉紫魚尾長裙走紅毯 全網炸鍋1天80萬讚

穿裙裝的李宇春。（取材自微博）

活久見，一向褲裝亮相的李宇春居然穿裙子，還是顏色嬌嫩的長裙。2026年1月，李宇春身著一襲嬌嫩的香芋紫魚尾長裙走上紅毯，在社群媒體 炸了，單條造型博文的點讚量，24小時內衝破了80萬。據說，李宇春的衣櫥裡，褲裝比率超過90%，而她出道至今20年，不少人認為她是因叛逆等原因拒穿裙裝，其實不然。

時間倒回2005年夏天，「超級女聲」總決賽現場，頂著爆炸頭的李宇春奪得冠軍，面對節目組為她準備的裙裝，她看都沒看就直接拒絕了。從那一刻起，媒體熱衷討論她的短髮和西裝，「中性風」就和她牢牢綁在一起。

2015年左右，有眼尖的粉絲發現，她的造型裡開始出現一些柔軟的細節，比如帶荷葉邊裝飾的襯衫或蕾絲拼接的上衣。其後在一次電影頒獎禮，她真正意義上的第一套裙裝亮相了。

面對外界對她穿裙子的種種議論，李宇春曾在2025年6月做客一檔脫口秀節目時回應。主持人調侃起「春晚裙子」的熱搜，她眉毛一挑說：「我自己穿的」；台下笑聲還沒落，她接著稱「裙子只是沒褲腿的服裝，又不是人的第二性徵」。她並舉了個例子：「大家總愛叫一些厲害的女性『哥』啊『爺』啊，覺得這是褒獎。那反過來試試？用『姐』或『奶』去誇一個男性試試，看他樂意不」。