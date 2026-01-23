被淘汰了？王安宇央視春晚聯排未現身 衝微博熱搜第一

王安宇未現身央視春晚首次聯排，引發網友猜測。（取材自微博）

大陸男星王安宇日前在微博 熱搜話題拿了個第一， 原因是他沒參加央視春晚聯排；粉絲熱議稱，王安宇曾被拍到參與春晚前期彩排，但未現身首次聯排，猜測王安宇是不是被「刷下來了」。有網友則反駁，歷年春晚均有藝人參與彩排卻未亮相直播案例，認為王安宇可能是行程衝突才沒參加。

有網友稱，王安宇1月10日被拍到參與春晚前期彩排，一身黑衣現身央視大樓，戴帽口罩遮面擋不住183公分的挺拔身形，不少粉絲稱「這是要連續兩年登春晚的節奏」，直呼「我的春晚熟面孔又回來了」、「安宇好爭氣」。

但17日央視首次全員帶妝聯排的現場路透及媒體匯總名單中，王安宇未現身。同場聯排的其他同類型藝人，如李昀銳、宋威龍、丁禹兮 等均亮相，形成對比。

有網友猜測王安宇是不是被央視春晚淘汰或節目被更換，爆料稱網傳合唱陣容原是李昀銳、丁禹兮、鄧為、王安宇，後來卻變為李昀銳、丁禹兮、畢雯珺、宋威龍，不見王安宇的名字，但也有網友指這類變動信息僅為非官方猜測，央視從未公布調整方案。

也有粉絲指出王安宇可能是因行程衝突或聯排機制的正常安排才沒在聯排中現身。據了解，1月18日是王安宇「時裝男士」開年刊發售日，粉絲及認證帳號稱其可能因雜誌宣傳檔期衝突未到場。