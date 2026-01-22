我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多魚類最常被退貨？員工曝2原因、1種魚客訴最多

蘋果傳最快明年推出「AI別針」 出貨量2000萬個

陳都靈穿非遺高定驚豔四方 網友喊：把旗袍焊身上

娛樂新聞組／綜合報導
陳都靈穿旗袍，驚艷四方。(取材自微博)
陳都靈穿旗袍，驚艷四方。(取材自微博)

曾演過蘇有朋電影「左耳」、憑藉「雁回時」再火一把的大陸女星陳都靈，近日受邀上央視「非遺晚會」。她以四套不同風格的旗袍亮相，驚豔四方，單日話題閱讀量破億。不少網友甚至高喊，「陳都靈請把旗袍焊在身上」。

32歲的陳都靈是南京航空航天大學校花，憑藉一張清純照在網上暴紅，後被蘇有朋相中演出電影「左耳」，也跟沈月合作電視版「七月與安生」，這2年則以「雁回時」、「華山論劍」人氣大漲。

近日，陳都靈受邀上「非遺晚會」，她身穿南京雲錦博物館與VGRASS共同設計製作的「錦繡雲間」高定禮服。據揚子晚報報導，她身上的旗袍正是由南京雲錦非遺代表性傳承人陳誠負責織造。

據陳誠表示，此次用於設計旗袍的雲錦面料是新款「君子靄」妝花緞，為了更符合旗袍設計及視覺上美感，面料上梅、蘭、竹、菊四君子與祥雲紋樣，沒有如傳統方式那樣鋪陳開來，而是自旗袍下襬層層浮現，漸次向上收束、淡去，形成一種猶如山水畫留白般的漸變。

網友大讚陳都靈的清冷書卷氣，與旗袍的典雅高度契合，也有人說，她的身段窈窕如「風中翠竹」，淺笑時眉眼含韻，活像「從古典畫卷走出的江南仕女」。

蘇有朋

上一則

「退休」掛嘴上…69歲張晨光到處演爸爸 竟忘了張鈞甯

下一則

深耕影壇30年 李安將獲頒2026年度「電影人獎」

延伸閱讀

美極了…陳都靈穿非遺「雲錦高定」 網友喊「把旗袍焊在身上」

美極了…陳都靈穿非遺「雲錦高定」 網友喊「把旗袍焊在身上」
都什麼年代了…南京明城牆被刻字 全網通緝「潘寧」

都什麼年代了…南京明城牆被刻字 全網通緝「潘寧」
42歲陳妍希離婚後狀態「大回春」旗袍美照辣出新高度

42歲陳妍希離婚後狀態「大回春」旗袍美照辣出新高度
市值1個億 欠物業費30萬...南京高端別墅法拍7489萬成交

市值1個億 欠物業費30萬...南京高端別墅法拍7489萬成交

熱門新聞

「御賜小仵作2」由王子奇(見圖)、蘇曉彤繼續擔綱。(取材自微博)

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

2026-01-17 04:00
出道多年的章若楠至今仍是租屋族。（取材自微博）

1人養全家、還債 章若楠拍戲9年仍租屋

2026-01-14 01:28
王滿嬌感嘆演員生態不易。(圖／摘自臉書)

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

2026-01-17 14:58
大衛貝克漢在安撫維多利亞貝的情緒，兒子布魯克林和妻子妮可拉尷尬在一旁。（美臉社）

貝嫂在長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」

2026-01-20 19:58
愛情虐戀短劇「護花」呈現「叔嫂禁忌戀」與「復仇大女主角」雙線敘事。(取材自微博)

「叔嫂禁忌戀」短劇火了…「護花」殺出重圍 網讚：又虐又好嗑

2026-01-17 05:00
霍建華現身台北早餐店，一舉動粉絲暖爆。圖／摘自微博

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

2026-01-21 10:32

超人氣

更多 >
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆
民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台

民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台
好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃

好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃
暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴