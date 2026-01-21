她標價愛情他清醒入局 秦霄賢、王影璐雙向救贖愛情

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
秦霄賢在片中甘願被騙。（取材自微博）
秦霄賢在片中甘願被騙。（取材自微博）

由翁子光導演及編劇、秦霄賢、王影璐領銜主演的電影「喜歡上欠欠的你」近日官宣定檔情人節。在「愛迎萬難」版預告中，男主角張若愚（秦霄賢飾演）被騙甘之如飴，女主角賈瓊（王影璐飾演）設局卻深陷其中，這場局讓兩個失意的人找到了情感表達的出口，也感受到了來自對方的暖意，演繹出了「沒有錢但有很多愛」的現實愛情故事，觸動不少網友。

中華網娛樂報導，預告片的開始是一場明碼標價的相遇，她設局靠近，他清醒入局。張若愚用「欠欠」（意指愛湊熱鬧、找麻煩）來掩蓋生活的孤獨，外表的不羈是對溫柔底色的偽裝；賈瓊用「掙錢」來緩解生活的重壓，強撐的理性是對脆弱內心的保護。剝開喜劇的外殼，謊言之下真心顯現，張若愚試探著問出的那句「你在婚禮上說的那句是認真的嗎」，也映射了兩人之間情感的變化，但現實問題接踵而至，愛情好像變得不堪一擊。

報導指出，「我個人沒有要騙你一絲一毫的意思」是女生計畫離開之前的坦誠，而「你騙我的那段時間，可能是我這輩子最幸福的日子」是男生堅定的挽留。曾經相處的點點滴滴，都成了兩人相愛的痕跡。

報導說，「喜歡上欠欠的你」最打動人心之處，在於它毫不避諱地展現了當代年輕人面臨的經濟壓力與情感需求之間的矛盾。在物質條件匱乏的現實面前，愛情是否還能保持純粹？影片給出了自己的答案。

簡陋的出租屋、最後一班公交車、夜晚的共舞、雨中奔跑的狼狽.…這些沒有濾鏡的生活片段，恰恰構成了他們感情的基礎，是最真實的靈魂契合的顯現。

報導稱，電影用輕鬆幽默的敘事風格包裹深刻的情感內核，既貼合當下年輕人對愛情的認知與期待，又能讓不同年齡段的觀眾感受到遇見美好愛情的幸運與溫暖。那些藏在日常細節裡的心動、爭吵後的困惑與和解，都將使得觀眾在觀影過程中重溫回憶裡的戀愛悸動，最終收獲心靈上的治癒。

王影璐在電影「喜歡上欠欠的你」中，與秦霄賢演繹雙向救贖愛情。（取材自微博）
王影璐在電影「喜歡上欠欠的你」中，與秦霄賢演繹雙向救贖愛情。（取材自微博）

