盧昱曉跪下合影粉絲 自稱「獨有的儀式感」

盧昱曉「跪下和粉絲合照」，獲得好評。(取材自微博)

憑藉「小巷人家」、「雲之羽」等多部電視劇走紅的大陸女星盧昱曉，近日搭檔陳星旭主演愛情新劇「軋戲」，人氣再漲一波。與此同時，盧昱曉被曝光去年底在新劇殺青現場「跪下和粉絲合照」，獲網友大讚「一點都沒有明星架子」、「真誠寵粉」，相關話題登上熱搜。

2025年11月，盧昱曉在新劇「折月亮」殺青現場，為了與蹲地應援的粉絲們合影，她主動雙膝跪地保持平視，確保每位粉絲都能清晰入鏡，全程面帶微笑、親切互動。

近日，盧昱曉受訪時，被問到網路熱梗「當我跪下求自己別追星時，抬頭發現盧昱曉也跪下了」，她解釋此舉是「獨有的儀式感」，強調這是與粉絲雙向奔赴的珍貴記憶。

盧昱曉說，「我每次開機、殺青，看她們的臉的時候，感觸很深。她們是從很多地方來的，有些女孩我覺得我都能見證她們的成長，每次殺青、開機的時候，她們在跟我的角色說你好和再見，這是一種儀式感，這種儀式感會記很久」。

對此，許多網友認為她的行為並非作秀，而是「刻在骨子裡的尊重」，還有不少人大讚她「沒有明星架子，很真誠親切」、「沒有偶像包袱，把粉絲們當朋友似的」。