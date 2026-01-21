43年來首度在內地開唱…香港音樂人盧冠廷 一開口全是經典

我的頻道

娛樂新聞組／即時報導
盧冠廷入行43年來首度在內地舉辦大型個人演唱會。(取材自微博)
75歲香港樂壇傳奇音樂人盧冠廷日前在廣州舉辦「My Music．My Life 一生所愛」演唱會，這不僅是盧冠廷入行43年來的首場內地大型個人演唱會，更是一部凝練人生故事的「有聲音樂自傳」，讓全場觀眾在經典旋律中，完成了一次跨越代際的情感共振。

揚子晚報報導，演唱會以一首「陪著你走」溫柔開篇，盧冠廷那浸透歲月質感的嗓音，瞬間將觀眾帶入他的音樂世界。當「憑著愛」、「最愛是誰」等時代金曲響起時，觸發全場觀眾自發大合唱，全場洋溢溫暖氛圍。

當「一生所愛」的前奏響起，全場情緒隨之沸騰。這首經典作品以全新編曲呈現，並融入盧冠廷的深情獨白。他回憶起2024年在仙女湖拍攝時的奇妙一幕，「當時天空出現了奇景，我們一直在放煙花，旁邊有一朵雲，不停地閃電，一和一應，天人合一。多謝上天送這份禮物給我」。

特別致敬環節上，盧冠廷唱響「海闊天空」、「光輝歲月」緬懷離世歌手黃家駒，並獻唱寫給張國榮的「你在何地」、陳百強的「長伴千世紀」，喚起港樂黃金時代的集體記憶。安可環節時，盧冠廷以「但願人長久」優美旋律再次牽動人心，為這個夜晚畫上深情句點。

據悉，盧冠廷與名門之女唐書琛相伴50餘載，合作創作超百首作品。從早期窮困時共寫「天鳥」、「陪著你走」，到近年新作「陪著我走」，唐書琛不僅為盧冠廷填詞，更是他的「靈魂支柱」。盧冠廷曾多次公開強調，「一生所愛第一是太太，第二是音樂」。

香港 張國榮

美極了…陳都靈穿非遺「雲錦高定」 網友喊「把旗袍焊在身上」

