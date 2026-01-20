我的頻道

曼哈頓「黑醫美」1診所數十人受害 紐約華人業者坦言行業亂象叢生

紐約生存手冊／使用線上工具 查找穩租房

最後的武林盛宴？ 66歲梁家輝、64歲惠英紅、61歲李連杰齊聚「鏢人」

娛樂新聞組／即時報導
66歲的梁家輝參演「鏢人」。(取材自微博)
電影「鏢人：風起大漠」近日官宣定檔2026年春節，多達30名的演員陣容引發全網熱議，登上熱搜。與此同時，電影官方也在短視頻平台陸續釋放演員相關物料，據悉，66歲的梁家輝、64歲的惠英紅、61歲的李連杰、44歲的謝霆鋒、50歲的張晉、50歲的吳京等在片中齊聚一堂，吳京甚至表示，「『鏢人』或是最後的武林盛宴」。

揚子晚報報導，在「鏢人」官方曝光的現場拍攝花絮中，李連杰在一場打戲結束踉蹌後感嘆「我也站不穩了」；張晉在進行劇烈打戲後略顯吃力；吳京更是表示，「三個人加起來160歲 ，然後瘸著腿，還在打」。

有網友感慨表示，「這部電影應該是他們的關山之作了，以後再也看不到這樣的的電影了，請多珍惜吧」、「好想哭，都是小時候看過的武打明星」，更有網友表示，「他們在武俠片的黃金時代付出了所有青春，他們也不知道現在的武俠片還有沒有觀眾」，但「現在不做，什麽時候做呢？」

值得一提的是，張晉提到袁和平導演時說，「他叫我，什麽都不用問就可以過來」。

報導提到，張晉1998年從武術隊退役後，就加入了袁和平的「袁家班」， 袁和平在「臥虎藏龍」拍攝期間發現了張晉潛力，讓他擔任章子怡替身，並指導周潤發的太極拳，這些為他之後轉型做演員打下了基礎。

張晉39歲時得到袁和平的推薦，出演了「一代宗師」中的馬三，更憑藉此角色獲得金像獎「最佳男配角」，張晉發表獲獎感言時特別感謝了三個人，第一個人就是「八爺袁和平」，如今兩人再度合作，默契不減當年。

