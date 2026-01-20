陳星旭又扮霸總…這次搭「16年老友」王玉雯 網笑：會不會因戲生情

陳星旭(左)和老友王玉雯拍吻戲。(取材自微博)

憑藉「東宮」、「星落凝成糖」走紅的大陸男星陳星旭，近日搭檔盧昱曉合演「軋戲」，沒想到被嫌CP感不足，且被男二代旭飾演的「腹黑霸總」搶盡鋒頭。隨著「軋戲」邁入尾聲，陳星旭又有新劇推出，這次，他搭檔「16年老朋友」王玉雯合作「突然的喜歡」，不少網友看好兩人的默契能提升CP感。

陳星旭和王玉雯是北京舞蹈學院附中同學，認識超過16年，兩人在綜藝「地球超新鮮」中的互懟日常、紅毯「零默契挑戰」，皆展現出兩人的默契和相處模式。

「突然的喜歡」講述情感主播林歡兒(王玉雯飾演)意外穿越到1998年的古言情小說中，任務是讓書中的霸總高海明(陳星旭飾演)愛上自己才能返回現實。林歡兒以為憑藉現代戀愛技巧能輕易搞定老派劇情，結果卻碰上了「反套路大師」，每一步攻略都被反殺，笑點密集。

陳星旭在劇中顛覆了傳統霸總形象，表面高冷、內心精明；王玉雯則生動演繹了林歡兒從自信滿滿到逐漸破防的過程。

從最新曝光的溜冰場花絮可見，王玉雯意外摔進陳星旭懷中，兩人嬉笑拉扯間氛圍升溫，陳星旭順勢俯身吻住她。「從玩鬧到心動」的即興轉折讓網友甜到蛀牙，並大讚「沒有工業糖精」。還有人調侃，「與青梅竹馬拍吻戲是否會因戲生情」，對此，王玉雯曾回應「硬著頭皮幹就完了」，強調專業態度。

另一方面，有網友擔心，同樣是甜寵劇的「突然的喜歡」，會不會和「軋戲」神仙打架，讓觀眾混淆。相關後續值得關注。