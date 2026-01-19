我的頻道

勞資談判再度破裂 紐約市護士繼續大罷工

小長假遇連日降雪 曼哈頓華埠街頭人潮不減 店家受影響程度不一

王鶴棣切割「舊愛」虞書欣…演唱會上與趙露思大跳貼身熱舞

娛樂新聞組／即時報導
王鶴棣(左)在演唱會上和趙露思大跳貼身熱舞。(取材自微博)
王鶴棣(左)在演唱會上和趙露思大跳貼身熱舞。(取材自微博)

憑藉「蒼蘭訣」、「以愛為營」、「大奉打更人」暴紅的大陸男星王鶴棣，日前大動作宣布舉辦「D.PARTY演唱會」，還公布邀請趙露思擔任嘉賓。此舉一度令「棣欣引力」CP粉心碎，掀起脫粉潮。演唱會當天，王鶴棣果然和趙露思熱烈互動，兩人還大跳貼身熱舞，讓全場嗨翻了。

演唱會上，王鶴棣以一頭金髮亮相，連換銀白鎧甲、黑西裝、小香風外套、美式字母背心、緊身黑色亮片裝等多套造型，唱到「命」這首歌時，還大膽脫去上衣，露出精實肌肉，讓現場觀眾尖叫連連。

演唱會另一個高潮則是趙露思的現身。只見她身穿性感緊身背心，和王鶴棣貼身熱舞，過程中，王鶴棣抬起趙露思的下巴挑逗，又摟著趙露思的腰，相當親密。割去最後則是停在王鶴棣抬起單隻腳後仰，假裝被趙露思公主抱在懷裡，兩人互動超甜蜜。

不過，王鶴棣這次演唱會沒請虞書欣，本就令「棣欣引力」CP粉不滿，沒想到在大銀幕播放王鶴棣曾演出的戲劇角色環節時，唯獨不見「蒼蘭訣」的「東方青蒼」，讓不少粉絲心碎。甚至劇粉質疑王鶴棣淡化演藝生涯首個爆款角色，批評其「忘本」。

不過，事後網友指出是因主辦方未獲得愛奇藝授權，因此無法使用「東方青蒼」畫面，而且「浮圖緣」的「肖鐸」、「今日宜加油」的「白馬帥」也都沒有出現在大銀幕上，純屬「棣欣引力」CP粉過度解讀。

王鶴棣唱到一半時，大膽脫去上衣，露出精實肌肉。(取材自微博)
王鶴棣唱到一半時，大膽脫去上衣，露出精實肌肉。(取材自微博)

