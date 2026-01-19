結婚17年…李嘉欣和閨密慶生 老公許晉亨黏緊緊

我的頻道

娛樂新聞組╱綜合報導
李嘉欣(右)和老公許晉亨結婚17年，仍舊恩愛如初。(視頻截圖)
李嘉欣(右)和老公許晉亨結婚17年，仍舊恩愛如初。(視頻截圖)

香港女星李嘉欣近日和閨密一起慶祝生日，老公許晉亨化身「保母」陪伴在側，對李嘉欣呵護備至，每遇合影就自動走到老婆身後，讓老婆站上C位。兩人結婚17年，有網友目睹，許晉亨迄今仍是老婆走到哪，他就跟到哪，鶼鰈情深羨煞旁人，難怪李嘉欣看來凍齡，原來是愛情和幸福的滋潤。

據素素娛樂報導，近日，香港四大家族後人周啟邦的兒媳黃泳霖慶祝生日，李嘉欣和眾姐妹一起慶生，凍齡的李嘉欣完全看不出已經55歲。63歲許晉亨陪著老婆和她的閨密一起參加慶生派對，化身「保母」跟隨老婆左右，貼心呵護著李嘉欣，很多網友看了後稱李嘉欣太幸福了。

當天為黃泳霖慶生的還有另外三對富豪夫妻檔，包括邱德根的孫女邱詠賢和老公許清池，鄭志雯和老公龐建貽等，還有鄺保瑜、葉靖怡等豪門貴婦圈裡的姐妹。有網友形容，波浪捲髮出鏡的李嘉欣狀態極佳，老公許晉亨則站在李嘉欣的身後低調合影。

有網友評論，李嘉欣每次出鏡均維持極佳狀態，除保養得宜，另一個原因就是老公對她的百般寵愛，尤其是這些年，兒子李建彤在英國讀書，港媒稱許晉亨只為李嘉欣一人「服務」，每個結婚紀念日都會浪漫慶祝。例如去年聖誕節，許晉亨特地邀請李嘉欣的姐妹團一起看謝霆鋒演唱會，陪老婆開心。

老公的獨寵，也讓李嘉欣在眾姐妹的派對上面，每一次都光耀照人，站著名媛富貴團的C位。

