「莫交偽君子」向華強爆遭詐10億港幣 痛揭信任被設局

向華強是影視大亨，事業版圖龐大。（取材自微博）

香港 影視大亨向華強近日在影片中罕見吐露一段不堪回首的往事，親揭曾遭身邊最信任的心腹背叛，對方竟暗中潛伏長達五年，利用負責澳門 財務的職務之便，對外行騙金額高達10億港幣（約1.28億美元），讓他至今回想仍難掩痛心，直言：「寧交真小人，莫交偽君子。」

向華強透露，該名員工長期手握公司財務相關單據，對外自稱代表「中國星」進行業務，並以高利息為誘餌非法集資，實際上卻是在操盤龐氏騙局。由於對方做事俐落、能力出眾，他與妻子陳嵐一直相當信任，也給予極大空間，沒想到最終卻換來背叛。事情曝光後，該員工更直接捲款潛逃，留下大批債主找上門，場面一度失控。

面對突如其來的索債危機，向華強與陳嵐迅速冷靜應對，第一時間聘請律師釐清責任，證明相關文件與公司及本人無關，同時全面清查對方在外究竟騙走多少資金。向華強也坦言，這次事件與自己的疏忽有關，因為過度信任，才讓對方長期獨掌財務大權，「如果當初多安排一、兩個人互相監督，或許早就能發現異狀。」

經歷這次沉痛教訓後，向華強徹底調整公司管理制度，不再讓任何部門由單一人員獨立作業，而是建立彼此制衡、相互監督的機制，避免類似事件重演。至於該員工行騙的真正動機，他至今仍百思不得其解，因為對方既不沉迷賭博，也沒有奢華揮霍的生活習慣，「為什麼要搞這些，真的想不通」。