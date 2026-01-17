我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

慶建國250年 MoCA列「華裔傑出人物」 李小龍、貝聿銘等在列

美官員透露半導體關稅 川普政府將尋求與各國「分開談」

「叔嫂禁忌戀」短劇火了…「護花」殺出重圍 網讚：又虐又好嗑

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
愛情虐戀短劇「護花」呈現「叔嫂禁忌戀」與「復仇大女主角」雙線敘事。(取材自微博)
愛情虐戀短劇「護花」呈現「叔嫂禁忌戀」與「復仇大女主角」雙線敘事。(取材自微博)

由搜狐視頻出品，程宇峰、範楨主演的愛情虐戀短劇「護花」日前收官。全劇以橫屏短劇形式、每集15分鐘，既有短劇「強情節，快反轉」節奏，又注重視聽畫面質感，播出以來熱度持續走高，口碑不俗。

「護花」大膽呈現「叔嫂禁忌戀」與「復仇大女主角」雙線敘事，觀眾既為「錯位愛情」的極致上頭，也為女性掌控命運的反轉直呼過癮。

新快報報導，程宇峰飾演的張允和和範楨飾演的白媚兒，人設帶感，演技也廣受好評。劇中，白媚兒表面是風情舞女，實則為復仇潛伏陳家，多重性格打破「小白花」人設；張允和冷峻的外表下有著鐵漢柔情和正義果敢。兩人明明互相防備卻又在不經意間流露出對彼此的在意，觀眾直呼「CP感滿滿」。

大結局最後，兩人在媚兒經營的如意酒館重遇，身著戎裝、臉上添了傷疤的張允和風塵僕僕地走進酒館，兩人四目相對，這種「又虐又好嗑」的極限拉扯讓觀眾「欲罷不能」。

報導說，該劇憑藉視聽質感和極限拉扯的雙強人設，在洶湧的網劇和短劇市場殺出重圍，成為近期爆款「小黑馬」。

大結局單日登頂熱搜，「護花大結局」、「誰家大結局亂成一鍋粥了」相關話題閱讀量破億，演員互動博文單日超過20條，熱度不容小覷。

上一則

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

下一則

黃曉明自曝拍戲意外… 曾高空墜落致6根腳骨「粉碎」

延伸閱讀

「倍速看劇」讓創作者心痛崩潰…姚晨言論挨轟：注水劇該檢討

「倍速看劇」讓創作者心痛崩潰…姚晨言論挨轟：注水劇該檢討
11歲演新娘、7歲嫁15歲生...短劇沒底線 全網震怒

11歲演新娘、7歲嫁15歲生...短劇沒底線 全網震怒
驢子1天片酬500元…河南600年古村成天然片場 雞鴨鵝當群演

驢子1天片酬500元…河南600年古村成天然片場 雞鴨鵝當群演
「霸總」也怕被欠薪…中短劇演員：想接活又怕劇組不結賬

「霸總」也怕被欠薪…中短劇演員：想接活又怕劇組不結賬

熱門新聞

張柏芝認為三個兒子「有自己的世界」。(取材自微博)

張柏芝小兒子罕見「現聲」…奶聲奶氣說「媽媽愛你」

2026-01-10 07:00
Lisa現身金球獎紅毯。（路透）

金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」

2026-01-11 18:24
章若楠甜美清新，是新一代初戀女神。(摘自章若楠微博)

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

2026-01-13 21:38
「阿凡達：火與燼」（Avatar：Fire and Ash）繼續票房稱雄。（美聯社）

「阿凡達：火與燼」周末票房4連冠 一年多來僅見

2026-01-11 16:28
DAPUN大胖燒光8百萬發片基金，全新出輯「The REAL PUN」只求不留遺憾。圖／胖曲製作工作室提供

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

2026-01-09 12:24
華裔導演趙婷執導的電影「哈姆奈特」榮獲金球獎劇情類最佳電影。 (美聯社)

金球獎／趙婷新片「哈姆奈特」獲最佳影片 甜茶奪影帝

2026-01-11 23:23

超人氣

更多 >
淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場

淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場
27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她

27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她
高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議
有錢人鼓勵生育太虛偽…人口結構改變真正對策應該是這個

有錢人鼓勵生育太虛偽…人口結構改變真正對策應該是這個
涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪