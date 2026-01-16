梁朝偉拍廣告「配樂張國榮歌曲」 生死之交情誼再被重提

梁朝偉近日為銀行拍攝新廣告。(取材自微博)

香港影帝梁朝偉 近日為銀行拍攝新廣告。這次廣告從電影場景、對帆船運動的熱愛，再到經典電影配樂，均展現梁朝偉獨特的人生故事。引人關注的是，梁朝偉稱這次選曲是「貼身回憶」，令他想起昔日與張國榮 合作的時光，別具意義。

廣告配樂歌曲採用的是已逝男星張國榮的「追」，寓意珍惜當下、勇敢逐夢的精神。據悉，梁朝偉和張國榮曾合作王家衛電影「春光乍洩」，堪稱經典中的經典。該片講述一對同性伴侶的愛情故事，探討漂泊、孤獨、失去與重聚的主題。片中伊瓜蘇瀑布的壯闊與他們內心孤寂形成強烈對比。

而帆船運動畫面，展現梁朝偉對航海的熱愛，據悉，他曾擔任帆船比賽活動大使。廣告並匯聚梁朝偉多年的語錄，其中「我都是一個普通人」發人深省。

不過，最觸動網友的還是梁朝偉憶起與張國榮曾經的合作時光。

據了解，兩人在阿根廷 拍攝「春光乍洩」期間，張國榮不慎感染致命阿米巴菌，一度病危寫遺書。幸好梁朝偉奔走尋醫最後找到了特效藥。這段生死經歷讓兩人變成摯友。張國榮曾公開表示，「要不是梁朝偉，我可能回不來了。」

片中台詞，「不如我們從頭來過」成為梁朝偉懷念摯友的符號。

梁朝偉(右)和張國榮曾合作王家衛電影「春光乍洩」。(取材自微博)

梁朝偉被張國榮評價為「善良的怪人」；張國榮則被梁朝偉視為「才華橫溢的好人」。

張國榮過世後，梁朝偉仍留存他的電話號碼，一次誤撥後聽到他生前錄製的語音，「您好，這裡是Leslie，有事請留言」，讓梁朝偉瞬間扔掉手機，淚流不止。

近日，劉嘉玲在受訪時，也重提與張國榮為鄰往事，她說，常和張國榮在露台抽菸，二人煙霧中閒聊的親密感「無可替代」。