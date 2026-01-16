戲說從頭／盧昱曉「軋戲」櫻花樹下 獻吻陳星旭甜爆

陳星旭(左)、盧昱曉在浪漫愛情劇「軋戲」中，上演落櫻吻。(圖／iQIYI愛奇藝國際版提供)

由陸劇男神陳星旭及盧昱曉主演的浪漫愛情劇「軋戲」，自開播以來話題不斷攀升。隨後情節迎來高甜時刻，第13集中，胡羞(盧昱曉飾)因誤食未煮熟的菌類中毒而產生幻覺，以為自己身處夢境，迷迷糊糊中她捧起肖稚宇(陳星旭飾)的臉說：「你這張臉，長得是真不錯。」隨後踮起腳尖主動獻吻，在花瓣雨的襯托下浪漫至極，兩人的距離也急速拉近，連一起曬床單的平凡日常都充滿心動曖昧氛圍。

「軋戲」改編自祖樂的同名小說，由被譽為最具少女心的導演「貓的樹」執導，隨著播出熱度飆升，主演們也頻跑宣傳活動分享拍攝花絮。聊到吻戲時，陳星旭細數自己在劇中跟盧昱曉的多場接吻場面，台下觀眾熱情狂拱兩人現場示範一次。陳星旭展現幽默本色，笑稱想看他們現場接吻可是要付費的。「欲宇還羞」CP（男女主角肖稚宇、胡羞）不僅在活動現場重現劇中公主抱、摸頭殺等高甜互動，還跟代旭一起大跳韓團TWS的「OVERDRIVE」撒嬌舞，三人齊抖肩的萌樣惹來台下觀眾尖叫不斷。

提到最甜的一場吻戲，盧昱曉與陳星旭不約而同首推「落櫻吻」。盧昱曉說：「櫻花樹下那場戲還是比較浪漫的，那時剛好是櫻花季，拍完隔天好像下雨櫻花就散了。我們搶在櫻花最漂亮的時候把它記錄下來了，那也是我想像中的夢幻畫面。」陳星旭也補充，他非常享受那場戲的實景氛圍，看著盛開的櫻花心境非常放鬆，只可惜沒能多拍幾張美照。

扮演建築公司接班人的代旭，在劇中與盧昱曉、陳星旭形成三角修羅場，他的演出引起最多網友討論的是戲裡30秒無台詞電梯戲。他全程不發一語，只靠挑眉、推眼鏡、眼神淡定掃過履歷等細微動作，就展現上位者的掌控感與氣場。該片段在抖音 獲超過29萬點讚，網友紛紛留言，「他按的不是電梯鍵，是我的心跳鍵」、「代旭在我的首頁按了三天電梯」。讓他笑稱自己快變電梯戰神了，在追劇團宣傳活動現場，他還跟盧昱曉重現按電梯名場面，禁忌CP感拉滿。