幹練少女VS.文藝青年…「看得見風景的窗」首播 微博話題閱讀量超百萬

「看得見風景的窗」由張雪迎(左)、高至霆擔綱主演。(取材自微博)

由張雪迎、高至霆主演的新劇「看得見風景的窗」日前開播，該劇首播後的24小時內，微博 上的相關話題閱讀量超百萬，登頂騰訊影視電視劇飆漲榜第2位。不少觀眾看好兩人演技，能成功地塑造一個充滿溫暖與關懷的故事。

揚子晚報報導，「看得見風景的窗」的故事始於一場在海島的邂逅。務實的劇組統籌林笠（張雪迎飾演）因事業受挫重返家鄉接手民宿，為了抓住轉機，她接下勘景任務， 因此遇上了一心執著拍攝藝術電影的青年導演顧遠（高至霆飾演）。

一個是鎖定現實的幹練少女，將柴米油鹽的瑣碎視為生活底色；一個是追逐詩意的文藝青年，執著於鏡頭裡的浪漫與孤獨。這種「現實與詩意」的碰撞，不僅揭示了當代青年在理想與現實間的徘徊， 更生動詮釋了在瑣碎生活中發掘人生價值的可能性。

兩位在生活中各自失意的傷兵，在交心中互生情愫，實現了雙向救贖，林笠重新審視故鄉，顧遠不再懸浮。這種轉變不僅是個人的成長，更是對故鄉主題的深刻致敬，發現歸宿的答案，並非遠在天邊，而是與志同道合之人並肩看過的每一處風景。

從官方釋出的終極預告中可見，鏡頭捕捉了浙江海島的自然之美與人文底蘊。碧海潮生的景象、靜謐佇立的燈塔、漁家村落的細節，共同構築了劇集既清新又真實可感的視覺美學。主創團隊通過治癒的故事將主題傳遞給觀眾，最美的風景，從來不是遠方的幻夢，而是並肩守護的家園與志同道合的溫情。

劇中，張雪迎演繹「狼性都市女」到「溫柔民宿主理人」的轉變，原聲台詞與情感層次獲讚；高至霆化身「文藝矯情導演」，雨中勘景落湯雞等橋段自然鮮活，讓人印象深刻。