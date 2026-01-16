我的頻道

曾怪梁朝偉不陪她社交… 劉嘉玲罕吐夫妻相處 揭老公「貼心小秘密」

習近平會見加拿大總理卡尼：雙方都應尊重彼此主權和領土完整

曾怪梁朝偉不陪她社交… 劉嘉玲罕吐夫妻相處 揭老公「貼心小秘密」

梁朝偉與劉嘉玲是演藝圈公認的模範夫妻。(取材自微博)
港星梁朝偉劉嘉玲結縭多年，一直被視為演藝圈公認的模範夫妻。不過，兩人性格一冷一熱，私下的相處模式令外界好奇。近日，劉嘉玲作客「奶茶妹」章澤天的播客，罕見談及與丈夫梁朝偉的相處點滴，坦言過去曾因對方不愛社交而感到不滿，甚至為此生氣多年，但最終仍被梁朝偉的真誠性格與獨特的「儀式感」深深打動，逐漸學會彼此包容。

談到兩人的相處模式，劉嘉玲坦言並非一直都這麼順遂。眾所皆知，劉嘉玲個性外向、喜愛社交，而梁朝偉則相當低調、甚至有些社交恐懼。劉嘉玲透露，過去為了這件事，她曾「不開心了很多年」。

「以前我覺得朋友們都是一對對出來聚餐，為什麼你老是拒絕呢？」劉嘉玲坦言，過去她會硬著頭皮帶梁朝偉出席社交場合，但看著他在席間極度不自在、不愉快的樣子，她也開始反思，「我為什麼要逼他呢？」

劉嘉玲分析，梁朝偉獨處時能完全做自己，但一旦出現在大眾面前，他就會自動切換成「大明星梁朝偉」的工作狀態，這對他而言是一種消耗。隨著年齡增長，劉嘉玲學會了尊重與欣賞對方的特質，而梁朝偉也逐漸改變，現在偶爾也會主動陪她與朋友相處。

雖然梁朝偉在社交場合寡言，但他在家裡卻是一個「文字派」。劉嘉玲爆料，梁朝偉如果做錯事，可能口頭上說不出口，但會寫一張長長的卡片道歉，「道歉卡滿多的，他會把自己不對的地方列出來。」劉嘉玲認為，強者是要有勇氣道歉的，這也是讓她深受感動的地方。

除了道歉卡，梁朝偉對每個紀念日都非常重視。無論是聖誕節、結婚紀念日還是生日，他都會親自挑選卡片並親手寫下心意。劉嘉玲甜笑表示，雖然有時候他選的禮物不見得是她最喜歡的，但感受到對方花心思挑選，每一張卡片都讓她覺得很溫暖。

