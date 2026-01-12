我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英等9被告12日「求情」 法院預留4天處理

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

郭宇欣又撞衫周也 網：一個經典美人 一個千金氛圍

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
周也（圖）和郭宇欣二度撞衫，引起關注。(取材自微博)
周也（圖）和郭宇欣二度撞衫，引起關注。(取材自微博)

憑藉「現象級」短劇「盛夏芬德拉」暴紅的大陸女星郭宇欣，日前以特邀嘉賓身分亮相精品品牌上海快閃活動，但她穿的正是女星周也穿過的灰藍色蝴蝶結上衣搭百褶短裙。兩大美女撞衫引起網友關注，但據了解，這不是第一次了，兩人在去年12月間就曾穿過同一款禮服，引起話題。

2025年12月，周也作為該品牌大使，在旗艦店點燈儀式上身穿裸色刺繡禮裙，搭配珍珠腰鍊，演繹清冷貴氣的豪門千金風；郭宇欣則是在國劇盛典紅毯上，穿了同款禮服，只是她以清爽丸子頭搭配淡妝，展現出鄰家少女的鬆弛感。

這次被發現二度撞衫，兩人依舊呈現了不同氣質。周也詮釋出清冷疏離的「經典美人」，而郭宇欣則展現出明艷活力的「千金氛圍」。輿論普遍認為兩人體現了風格多樣性。

不過，網友質疑聲卻不少，有聲音聚焦在撞衫動機，認為郭宇欣團隊未規避周也「首穿款」，違反時尚圈慣例，還有人懷疑郭宇欣方「捆綁營銷」；但也有網友不以為然，直指「藝人給啥穿啥」，況且郭宇欣自帶熱度，無需靠蹭他人熱度。

更多人則反對「雌競」，強調「衣服好看才撞衫，不同風格詮釋是本事」，認可二人「各美其美」；周也貴氣冷艷，郭宇欣明艷鮮活。

據悉，周也代表作則有電影「少年的你」，電視劇「山河令」、「護心」、「為有暗香來」、「錦月如歌」等，聲勢看好；郭宇欣則憑藉短劇「盛夏芬德拉」躋身頂流，此次獲品牌邀請被視為「短劇演員資源升級」的信號。

周也和郭宇欣（圖）二度撞衫，引起關注。(取材自微博)
周也和郭宇欣（圖）二度撞衫，引起關注。(取材自微博)

上一則

金球獎╱男配史戴倫自嘲太老 女配堤亞娜哭著上台領獎

下一則

金球獎╱甜茶擊敗李奧納多奪影帝 蘿絲拜恩首度封后

延伸閱讀

球場穿緊身衣在抖音爆紅 中網讚「又純又欲」 台女星大方談隆乳

球場穿緊身衣在抖音爆紅 中網讚「又純又欲」 台女星大方談隆乳
周也、郭宇欣又撞衫了… 網：一個是經典美人，一個是千金氛圍

周也、郭宇欣又撞衫了… 網：一個是經典美人，一個是千金氛圍
「霸總」也怕被欠薪…中短劇演員：想接活又怕劇組不結賬

「霸總」也怕被欠薪…中短劇演員：想接活又怕劇組不結賬
曾18次上春晚…鞏漢林參演微短劇 稱「再短也是劇」

曾18次上春晚…鞏漢林參演微短劇 稱「再短也是劇」

熱門新聞

影版「偷偷藏不住」由朱珞寧、周皓崎兩位青春面孔擔綱。(取材自微博)

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

2026-01-05 05:00
成龍沒有陪伴女兒吳卓林成長，父女情薄。（美聯社、微博）

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

2026-01-04 18:16
張柏芝認為三個兒子「有自己的世界」。(取材自微博)

張柏芝小兒子罕見「現聲」…奶聲奶氣說「媽媽愛你」

2026-01-10 07:00
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50
呂良偉2001年第3次踏入婚姻，和小10歲楊小娟結婚。(取材自呂良偉Instagram)

娶富婆被酸「吃軟飯」70歲港星告白愛妻：生命的寶藏

2026-01-06 02:07
凱特哈德森日前出席「悠唱藍調」活動，大秀養眼好身材。（美聯社）

好萊塢女神太辣…46歲凍齡開大深V「全場目不轉睛」

2026-01-06 12:10

超人氣

更多 >
南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事
史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素
自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油

自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油
白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝
緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚

緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚