不願只當家庭主婦？ 32歲章澤天曬工作照 要進軍播客了

章澤天在社交平台曬出工作照。（取材自微博）

32歲章澤天 從少女時期就順風順水，父母給她提前鋪設好了道路，她上大學時就爆火成為網紅，畢業後在深造的過程中又結識了劉強東 ，並成為京東老闆娘，而後生下一個女兒和雙胞胎兒子，在家族內站穩腳跟。

然而她的野心不止於此，現在的她家庭地位已經穩固，兒子和女兒都交給了專業的育兒師照顧，她騰出來更多的時間可以專注自己，先是多次參加時尚界聚會，後又自己策展，現在又有新動作了。她10日在社交平台曬出工作照，附文「頭腦風暴」，透露自己要進軍播客了。

綜合媒體報導，照片中的她穿著藏藍色外套，頭髮染成了不張揚的深棕色，將墨鏡別在頭上，正一臉認真的看著自己手中的電腦。她表情嚴肅看著像是在思考，但是很有老闆的架勢。

報導指出，章澤天面前有三個人正和她激烈的探討著，有人手中拿著電腦，有人捧著咖啡 ，看來工作環境相當愜意；透過章澤天身後的玻璃能看出，她的工作試點十分高大上，窗外景色極佳。

這張照片曝光後，有媒體人曬出和章澤天同框的照片，透露2026年要做播客，希望大家一起期待。

報導說，只是不知道章澤天到底是想做什麼類型的播客呢，現在做播客的明星並不多，但是楊天真早就嗅到了商機開了自己的播客帳號賺的盆滿缽滿，一般做這一行業都需要有故事，而大眾對章澤天最好奇的地方就是她的婚姻，但是劉強東是企業家，她肯定無法在鏡頭前說出他們夫妻的相處點滴。