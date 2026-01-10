評審毒舌轟歐陽娣娣「災難演出」 劉宇寧不假思索一句話網讚：真暖男

我的頻道

記者趙大智／即時報導
劉宇寧（右起）和歐陽娣娣對唱時，歐陽娜娜拉大提琴。(摘自微博)
21歲歐陽娣娣近來在中國大陸參加音樂節目「有歌2」，不知是否刻意，這節目對她極度針對，先是被問「妳除了是歐陽娜娜妹妹之外還有什麼」，近日播出與當紅小生劉宇寧對唱，遭評審冷臉批評「唱得很差、是災難性演出」，連劉宇寧也看不下去，脫口說：「倒也不至於，哥。」

歐陽娣娣雖然身邊有拉大提琴的姊姊娜娜助陣，但評審極具攻擊性的言語，似乎也沒擊倒她。當評審話愈說愈難聽，像是「妳唱的每一 句都不可信，這是一個特別災難的演出」時，當合唱的劉宇寧跳出來救援，娣娣還說「沒事沒事，我能理解老師說的」，當她分享心情時，評審插嘴「不是這樣的」意圖打斷，此時她堅持立場「可以讓我說嗎」，承認自己的確唱得差，對評審表示「您剛剛說的那些話，我現在做不到，但是未必以後做不到」，表現超乎年齡心智的冷靜。

歐陽娣娣是歐陽龍與傅娟第3個女兒，上有看2位姊姊妮妮、娜娜，一路看著她倆遭網暴，應該從中學習不少應對的方法，先前被說只是「歐陽娜娜的妹妹」時，她也成熟回應「姊姊是我的驕傲」。大陸的節目很多腳本設計都有目的，歐陽娣娣如此這般被攻擊，雖說可能是「歐陽家招黑體質」或因為身分關係，但不排除也是橋段的一部分，是一種高手段的包裝。

劉宇寧（左）和歐陽娣娣互動。(摘自微博)
歐陽娣娣被訓練得心臟強大。(摘自微博)
歐陽娣娣 劉宇寧

