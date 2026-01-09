戲說從頭／譚松韵「逍遙」倒轉光陰 與侯明昊大虐大甜

我的頻道

記者趙大智／綜合報導
侯明昊（左）、譚松韵歷經三世虐戀。(圖／愛奇藝國際版提供)
由大陸演員譚松韵、侯明昊領銜主演的古裝奇幻仙俠劇「逍遙」，在大結局前劇情甜虐交加不停反轉，譚松韵兩度透過光陰倒轉法陣，逐步揭開她跟侯明昊之間橫跨前世與今生的宿命糾葛，生死、誤會與深情層層交織，大虐後大甜，為最終章鋪陳出情緒張力十足的關鍵伏筆。

「逍遙」以人族與妖族圍繞「玉醴神泉」所引發的紛爭為主線，描述生性灑脫的人族少女「肖瑤」（譚松韵飾）誤入神祕的萬妖谷，意外攪動妖界局勢，並與萬妖之王「紅燁」（侯明昊飾）捲入一連串奇異案件。歷經世事的紅燁對人族充滿戒備，卻在與心性純粹的肖瑤相處過程中，再度被動搖，兩人前世今生的羈絆，更讓他們無法輕易割捨彼此。

肖遙得知能用光陰倒轉的法陣，採回紅燁元神的一滴淚晶，藉此恢復他的靈力後，義無反顧地嘗試，意外地回到她的前世，以寧安公主身分，和年輕時的紅燁重新相識，度過短暫的甜蜜時光。

未料，寧安公主的父皇設局假意和親，真實目的是讓她殺掉紅燁，寧安因被傀儡術控制，持刀刺向他並含淚說出「不曾愛過」的絕情話語，目睹紅燁消失於世上後，她崩潰趴地哭喊，成為全劇最令人揪心的一幕。

知曉兩人之間的前世經歷並取得淚晶後，她成功返回今生，獻吻助紅燁找回靈力，兩人隨後在萬妖谷舉行婚禮，彌補前世的缺憾，她握著紅燁的手深情說出「從此我們長相廝守，永不分離」，大虐後大甜，讓觀眾集體從心碎模式切換到戀愛暴擊。

