董子健首執導筒… 「我的朋友安德烈」定檔 重逢老友劉昊然

娛樂新聞組／即時報導
「我的朋友安德烈」由董子健(右)、劉昊然主演。(取材自微博)
「我的朋友安德烈」由董子健(右)、劉昊然主演。(取材自微博)

根據作家雙雪濤小說改編的電影「我的朋友安德烈」官宣將於1月17日上映。巧合的是，同樣改編自雙雪濤小說的「飛行家」當天也將上映。據悉，這部片是董子健的導演首作，他本身亦有參演。

「我的朋友安德烈」以東北工業小城為背景，講述李默（劉昊然飾演）回鄉奔喪時，重逢童年摯友安德烈（董子健飾演）的故事。少年線聚焦二人因足球結緣的熱血青春，廢棄工廠嬉鬧、雪地追逐等場景生動還原90年代風貌；成年線則因一句「都忘了吧」揭開疏離與塵封往事，現實與回憶交織形成強烈反差，懸念感拉滿。

揚子晚報報導，今日釋放「咱多久沒見了」版定檔預告，以李默與安德烈少年時期形影不離的陪伴切入，足球場上的奔跑、廢棄舊工廠裡的嬉鬧等小時候的閃光記憶，鏡頭在現實的凜冽與回憶的熾熱間反覆切換，關於兩個人的時光碎片拼湊出一段塵封的過往，也將這場充滿宿命感的重逢蒙上一層濃厚的懸念，曾經無話不談的摯友緣何陌路，那段被掩埋的青春歲月又埋藏著何種過往？

此前，影片在東京國際電影節等國際影展展映時，便以細膩的情感表達、獨特的敘事結構收穫不俗口碑，被影評人盛讚「一場後勁綿長的情感洗禮」。

而這部董子健轉型導演的首部作品，亦入圍東京國際影展主競賽單元，並獲得最佳藝術貢獻獎；海南島影展獲「金椰獎」最佳華語貢獻及最佳視效獎，攝影與冷冽美學廣受好評。該片其他演員還包括殷桃、韓昊霖、遲興楷、寧理等。

「福伯」重磅回歸療癒神劇「誠實診療室」第3季 米高福克斯驚喜現身

