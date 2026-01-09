樂被貼「歐陽娜娜妹妹」標籤… 歐陽娣娣被讚「格局拉滿」

我的頻道

娛樂新聞組／即時報導
歐陽娜娜赴大陸發展多年。(取材自微博)
台灣藝人歐陽龍與傅娟的小女兒歐陽娣娣，近年追隨姊姊歐陽娜娜的步伐踏入演藝圈，星二代背景讓她的一舉一動成為焦點。近日，她參加大陸音樂綜藝「有歌第二季」，面對導師針對其身分背景的犀利提問，她坦然將姐姐的光環視為驕傲，並強調專注作品的重要性，被讚「格局拉滿」。

節目中，評審導師開門見山地問道，「妳有什麼辦法，能讓別人感覺到妳除了『歐陽娜娜妹妹』以外的其他標籤？」，面對挑戰性的質疑，歐陽娣娣沒有急於撕掉標籤，而是落落大方地給出回應。

歐陽娣娣坦言，「這個標籤我不在意，因為姊姊是歐陽娜娜本身就是值得驕傲的事」，她進一步分享自己的價值觀，認為現在的演藝環境應該是「百花齊放」的，姊妹倆可以各自在舞台上發光發熱，而非必須被放在天秤兩端比較高下。

對於外界爭論如何「擺脫光環」，歐陽娣娣則有著獨到的見解。她認為每個人都在各自的領域深耕努力，這才是現階段最重要的事情。她強調，自己不會刻意去撇清或切割姊姊的名氣，因為她深信，只要持續累積實力、拿出好的作品，大眾自然會透過她的表現認識真正的「歐陽娣娣」。

她還說，「就算大眾知道我姊姊是娜娜，也沒有關係；最重要的是我們能一起帶給大家更好的音樂。」

這番言論獲得台下導師肯定，「這孩子情商挺高」，不少網友也讚嘆她正向且健康的心理素質，紛紛留言，「這回應，真的讓人好感度飆升」、「別看年紀小，這個情商可真是高，太會說話了」、「能把標籤看作驕傲而非包袱，這點真的很不容易」、「回應得非常有格局」。

歐陽娣娣將姐姐的光環視為驕傲。(取材自微博)
歐陽娣娣

佘詩曼「新聞女王2」4度封后 破羅嘉良TVB史上紀錄

