劉宇寧不想硬接劇 「有人連撲多劇還在拍」 網猜：說誰？

娛樂新聞組／即時報導
劉宇寧經常開播與網友談天說地。(取材自「扒蝦侃娛」)
劉宇寧經常開播與網友談天說地。(取材自「扒蝦侃娛」)

由歌手跨足戲劇的劉宇寧7日在生日直播中回應粉絲「暫不進組拍戲」的提問，他說「很多人劇播撲了一部又一部還在拍」，他強調自己選劇寧缺毋濫，直性情讓粉絲稱讚，也引起不少網民在猜測「劉宇寧在說誰」。

劉宇寧每次直播時，都會吸引上萬網友觀看。因為他總是親切的回應提問，也時常丟出圈內小八卦足粉絲好奇心。

這次直播，有粉絲問他為何不進組拍戲，劉宇寧解釋不進組是因未遇優質劇本，認為硬接不合適的項目是「自我傷害」。他提出接戲需滿足兩條件：劇本質量過硬、角色認同感強，否則拍得不開心且毫無意義。

他對比自身態度時犀利反問：「有些人劇撲了一部又一部，不還在拍嗎？」

不少粉絲笑稱「他是有實力對自己的事業負責」，並異口同聲的支持「三平台破萬男主」、「想不接就不接」。但也有人猜測劉宇寧在說誰，幾位資源咖男星名字都被粉絲點名。

劉宇寧其主演的四部古裝男主劇中，「一念關山」、「折腰」、「珠簾玉幕」獲平台熱度破萬認證（單平台播放值超10000），「書卷一夢」刷新愛奇藝首播紀錄並獲口碑認可。

劉宇寧在直播還談到健身，他表示自己近期有在嘗試，他不會以節食為主軸去鍛鍊，而是要吃飽，這樣才有力氣去進行高負荷的訓練。

有網友詢問腹肌的問題，劉宇寧透露，陳星旭就是五塊腹肌，而他自己有6塊肌，但「目前還是隱藏款的」，隨後劉宇寧就對著鏡頭俏皮地吐出舌頭。

劉宇寧戲劇成績不凡。(取材自微博)
劉宇寧活躍於歌唱舞台上。(取材自微博)
