劉曉慶5扮武則天 合作32年前化妝師 配文「必是王炸」

娛樂新聞組／綜合報導
劉曉慶(右)曬出與化妝師毛戈平的合影。(取材自微博)
劉曉慶(右)曬出與化妝師毛戈平的合影。(取材自微博)

大陸資深女星劉曉慶6日在微博曬出化妝工作照和「武則天傳奇」劇本，配文「32年後再次碰撞，必是王炸」，官宣將再度飾演武則天，據悉，這是她繼1995年電視劇「武則天」、2007年「日月凌空」、2011年「武則天秘史」及2015年話劇後，第五次詮釋該角色。

引人關注的是，劉曉慶的化妝師依舊是毛戈平。1995年版「武則天」中，毛戈平憑藉高超化妝術，讓40歲的劉曉慶從少女演至老年，毫無違和感，此次合作被視為演技與化妝術的跨時代升級。

不少觀眾看好7旬的武則天與角色晚年階段高度契合，其沉澱的帝王氣場與權謀厚重感，被視為天然優勢。還有網友讚她飾演的武則天為「女皇本尊」。

從導演竹內亮紀錄片花絮顯示，劉曉慶凌晨5點開工，毛戈平凌晨4點就準備化妝，敬業態度廣受好評。

其實，這不是劉曉慶第一次演短劇，她此前已經主演過「萌寶助攻：五十歲婚寵」和「天降福星」兩部微短劇。雖有網友質疑她「自降身價」、「丟臉」，但她卻不在乎，而是堅持做自己，認為「在時代風口浪尖上，說不定可闖下一片新天地」。

劉曉慶 微博

