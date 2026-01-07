劉嘉玲金錢觀超清醒 「財富自由，講話才能大聲」

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
劉嘉玲談財富自由「說話才能大聲一點」。(取材自微博)
劉嘉玲談財富自由「說話才能大聲一點」。(取材自微博)

熱播綜藝「一路繁花」第二季正式收官，節目中一場關於「人生關鍵字」的討論意外掀起全網熱議。面對人生下半場，劉嘉玲、何賽飛、劉曉慶、寧靜等影后級嘉賓竟難得一致地選擇了「財富自由」。她們直言經濟獨立才是人生最大的底氣，這番大白話被網友封為「全劇最清醒的一集」。

噓！星聞報導，鏡頭前，大姐大劉曉慶坦言：「財富自由非常重要。」她認為銀行卡的數字不只是金錢，更是面對人生起伏、擁有說「不」權利的底氣。寧靜的表達則更顯率性，她拋出顛覆性觀點：「我不一定要年輕，但我一定要富貴！」將物質獨立置於年齡焦慮之上，展現出獨有的颯爽。

劉嘉玲與何賽飛則展現了高度默契，用最生活化的比喻點出尊嚴與實力的關係。劉嘉玲笑說：「財富自由，你講話聲都大一點了。」她更霸氣分享，若買包被酸，她會直接回嗆：「關你什麼事？我又不是用你的錢買的！」何賽飛也感同身受地附和：「財富自由，說話聲都響一點。」看似調侃的對話，卻道盡了經濟獨立帶來的從容與硬氣。

除了物質的保障，影后們也分享了深刻的心靈體悟。寧靜強調人生應追求「平安、健康、智慧、勇敢」，認為保持思考與學習的能力至關重要。

劉嘉玲則談到「愛人的能力」，她直言：「很多人覺得愛就是『被愛』，但你首先要愛自己，且擁有愛別人的能力，才有資格要求別人來愛你。」何賽飛則感性寫下「記住該記住的，忘記該忘記的」，展現出歷經繁華後追求簡單的心境。

在一片「財富自由」的呼聲中，張柏芝成為節目中唯一的例外。她將人生關鍵字定為「家庭陪伴」、「孩子平安」與「真實」。她認為結果並非最重要，過程中的愛與守護才是人生的核心。這番發言也讓網友聯想到楊冪曾說過的：「結果不重要，愛一個人的過程比較重要。」兩人的觀點跨時空呼應，展現了另一種人生價值。

節目播出後，網友們紛紛留言大讚：「這才是最現實、最有用的人生金句」、「原來說話聲大的底氣，是財富自由給的」、「『不年輕但要富貴』這句我要記下來」、「姐姐們真的把人間清醒演給大家看」、「姐姐們發言太清醒，搞錢才是人間正道」。

劉嘉玲 劉曉慶 張柏芝

