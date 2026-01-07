我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

「股神」接班人亞伯獲加薪 年薪是巴菲特60倍

「朱媛媛遺作」定檔宣傳… 網轟片方「消費逝者」

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
朱媛媛在劇中飾演高雪梅，是個關鍵人物。(取材自微博)
朱媛媛在劇中飾演高雪梅，是個關鍵人物。(取材自微博)

大陸女星朱媛媛遺作「小城大事」近日官宣定檔，主演名單中，「朱媛媛」三字被加方框處理，片尾標註「謹以此片紀念朱媛媛老師」。目前，視頻預約量已突破90萬，但有網友質疑片方以「朱媛媛遺作」宣傳是消費逝者。

「小城大事」是一部年代劇，講述1980年代初，李秋萍（趙麗穎飾演）和鄭德誠（黃曉明飾演）兩位幹部，在改革開放浪潮中，帶領農民建設現代化城市「月海鎮」的奮鬥故事，劇情以輕喜風格包裝，展現小人物在時代變革中的拚搏與成長。

朱媛媛在劇中飾演高雪梅，是帶領農村繡娘創業、推動農民轉型為市民的關鍵人物，貫穿前15集主線。據悉，拍攝期間朱媛媛已處於癌症晚期，但預告片中挑擔勞動、談生意的鏡頭精神飽滿，毫無病態，展現其精湛演技。

劇組透露，朱媛媛為角色燙復古波浪頭，風風火火的形象極具感染力。不過，去年5月1日劇集殺青時她已病重，5月17日離世。

不少網友看了預告片段，紛紛感慨「多麼優秀的演員」、「看的人心裡很難過」、「帶病堅持工作太敬業了」，但也有人不滿表示，「別再消費朱媛媛」。不過，另有網友指出，其實各官方平台平並沒有在宣傳時提到朱媛媛，應該是「行銷號亂帶節奏」。

日劇 黃曉明 癌症

上一則

「驚聲尖笑」健美女星62歲驟逝 身有外傷真正死因待查

下一則

妮可基嫚正式離婚 分產協議細節曝光 不必付贍養費

延伸閱讀

不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠

不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠
「偷偷藏不住」拍電影版 趙露思、陳哲遠全沒了 網憂毀經典

「偷偷藏不住」拍電影版 趙露思、陳哲遠全沒了 網憂毀經典
35歲演17歲…譚松韵被酸老態藏不住 嗓音像「老少女」

35歲演17歲…譚松韵被酸老態藏不住 嗓音像「老少女」
譚松韵「逍遙」首演仙俠劇 趙麗穎實現10年約定

譚松韵「逍遙」首演仙俠劇 趙麗穎實現10年約定

熱門新聞

譚松韵是圈內公認的娃娃臉。(取材自微博)

35歲演17歲…譚松韵被酸老態藏不住 嗓音像「老少女」

2025-12-31 01:22
影版「偷偷藏不住」由朱珞寧、周皓崎兩位青春面孔擔綱。(取材自微博)

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

2026-01-05 05:00
周深跨年夜在香港開演唱會。（取材自微博「Dear929丨周深 ）

首位內地歌手登香港啟德 「半個娛樂圈給周深送花籃」

2026-01-01 01:30
福原愛是日本前桌球國手。(摘自微博)

福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」

2025-12-31 21:54
成龍沒有陪伴女兒吳卓林成長，父女情薄。（美聯社、微博）

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

2026-01-04 18:16
狄鶯曾在節目中當面逼問曹西平的性向。（取材自臉書）

狄鶯問「你是GAY嗎」 曹西平未婚原因曝光 暗戀她30年

2025-12-30 23:50

超人氣

更多 >
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火