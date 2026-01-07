「朱媛媛遺作」定檔宣傳… 網轟片方「消費逝者」

朱媛媛在劇中飾演高雪梅，是個關鍵人物。(取材自微博)

大陸女星朱媛媛遺作「小城大事」近日官宣定檔，主演名單中，「朱媛媛」三字被加方框處理，片尾標註「謹以此片紀念朱媛媛老師」。目前，視頻預約量已突破90萬，但有網友質疑片方以「朱媛媛遺作」宣傳是消費逝者。

「小城大事」是一部年代劇，講述1980年代初，李秋萍（趙麗穎飾演）和鄭德誠（黃曉明 飾演）兩位幹部，在改革開放浪潮中，帶領農民建設現代化城市「月海鎮」的奮鬥故事，劇情以輕喜風格包裝，展現小人物在時代變革中的拚搏與成長。

朱媛媛在劇中飾演高雪梅，是帶領農村繡娘創業、推動農民轉型為市民的關鍵人物，貫穿前15集主線。據悉，拍攝期間朱媛媛已處於癌症 晚期，但預告片中挑擔勞動、談生意的鏡頭精神飽滿，毫無病態，展現其精湛演技。

劇組透露，朱媛媛為角色燙復古波浪頭，風風火火的形象極具感染力。不過，去年5月1日劇 集殺青時她已病重，5月17日離世。

不少網友看了預告片段，紛紛感慨「多麼優秀的演員」、「看的人心裡很難過」、「帶病堅持工作太敬業了」，但也有人不滿表示，「別再消費朱媛媛」。不過，另有網友指出，其實各官方平台平並沒有在宣傳時提到朱媛媛，應該是「行銷號亂帶節奏」。