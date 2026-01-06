娶富婆被酸「吃軟飯」70歲港星告白愛妻：生命的寶藏

我的頻道

記者陳穎／即時報導
呂良偉2001年第3次踏入婚姻，和小10歲楊小娟結婚。(取材自呂良偉Instagram)
港星呂良偉1980年憑經典港劇「上海灘」中「丁力」一角走紅，之後陸續演出「跛豪」、「新包青天」等代表作，奠定影壇地位。他一生歷經3段婚姻，2011年第3度步入婚姻，迎娶身家百億的企業家楊小娟，一度被外界調侃「嫁入豪門」、「吃軟飯」，不過夫妻倆始終不受流言影響，感情甜蜜如昔。

呂良偉日前迎來70歲大壽，盛大壽宴幾乎半個娛樂圈齊聚祝賀，包括向華強與向太陳嵐、楊受成與妻子陸小曼、胡兵、溫碧霞、張耀揚、王晶等重量級人物皆到場，場面相當熱鬧。

他在社群平台分享壽宴致詞影片，身穿白色襯衫、黑色西裝褲，外搭暗紅色鍍金外套，精神奕奕、狀態極佳，完全看不出已屆70歲。不僅在台上高歌熱舞，呂良偉更感性表示：「我一生遇到很多貴人，讓我每一步路都走得平平穩穩、安安全全。」

話鋒一轉，他更當眾向妻子楊小娟深情告白，直言：「我最感恩的就是我太太楊小娟，一個仙女下凡到我呂家。」甜蜜喊話讓現場賓客與網友直呼羨慕，盛讚兩人感情歷久彌新。

呂良偉感情世界很精采，曾與已故的周海媚赴美秘密結婚，短短5個月就離婚；1996年與歌手鄺美雲舉辦婚禮，婚姻同樣未滿一年告終。直到1998年透過飯局認識楊小娟，才迎來人生第三段婚姻。據港媒報導，楊小娟雖小呂良偉10多歲，當時已是事業有成的企業家。

延伸閱讀

老婆何穗拍下親密瞬間 陳偉霆：有了兒子重新活一遍

方媛貴氣現身上海 刷卡買金飾像買菜

2026上班首日第一餐…卓榮泰同框港星杜汶澤 大啖豬手麵

低潮期曾自認是「廢物」…陳偉霆因任達華一番話「改變命運」

