陳妍希談姐弟戀 疑暗酸陳曉「像寶寶」

記者陳慧貞／綜合報導
陳妍希（右）與小19男星周柯宇主演「狙擊蝴蝶」外型登對、無違和感。（取材自微博）

42歲台灣女星陳妍希陳曉去年2月宣布離婚，結束近九年婚姻關係，恢復單身的兩人一舉一動都受矚目，陳妍希近期也因新戲「狙擊蝴蝶」大熱，提到劇中「姐弟戀」情節，她的一句「有些人到了四、五十歲，還覺得自己是寶寶」，也被外界解讀為疑似暗酸前夫陳曉。

陳妍希與小五歲陳曉因合作「神鵰俠侶」結緣，兩人拍攝過程其實沒來電，直到戲殺青後一年，在宣傳期間擦出火花，2016年步入婚姻。陳妍希曾在節目中回憶，初識陳曉時，對方年僅26歲，而自己已31歲，當時對陳曉的第一印象是「像個大男孩，沒定性」，為戲宣傳期間，雙方再度碰面，陳曉一句「我覺得妳很像我老婆」，同時展開熱烈追求，感情逐漸升溫。

陳妍希也曾感嘆婚前婚後生活落差大，提及婚前陳曉相當浪漫，會為了她生日偷偷跑到劇組探班，甚至在房間鋪滿玫瑰花瓣，但婚後「再也沒收過生日禮物」，所有儀式感全數消失。

恢復單身後，陳妍希將重心回歸演藝事業，在甜寵劇「狙擊蝴蝶」中，與小她19歲的男星周柯宇大談姐弟戀，雖有年齡差，但陳妍希「初戀臉」保養得宜，兩人外表登對，同框無違和感，再度引發討論。談及「姐弟戀」話題時，她則語帶保留表示，感情關鍵在於個人心智成熟度，「有些人到了四、五十歲，還覺得自己是寶寶，有些人可能二十歲了，已經思想很成熟」，一段話被外界揣測疑似暗酸前夫陳曉。

陳曉 陳妍希 周柯宇

