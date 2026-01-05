周奇祕戀女星向涵之 親密相摟過夜？ 還被爆劈腿網紅司曉迪

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
周奇遭女網紅曝光疑似劈腿。(取材自微博)
周奇遭女網紅曝光疑似劈腿。(取材自微博)

憑藉2019年「小歡喜」打開知名度的大陸男星周奇，這兩年陸續搭檔肖戰、成毅演出「藏海傳」和「長安二十四計」，演技被看見。近日，他被狗仔拍到與女子親密摟抱並過夜，對方正是近日演出「大生意人」走紅的向涵之。更讓人訝異的是，周奇遭網紅司曉迪曝光疑似劈腿，相關訊息震驚不少網友。

2025年12月17日，向涵之被拍到拖著行李箱進入周奇住所，兩人隔天共同參加搜狐時尚盛典，之後與朋友聚會至凌晨。散場後，周奇幫涵之背包包，一同搭車返回住所。兩人還被發現在門口擁抱後才進門，互動自然親密，被指「同居實錘」。

不過，網紅司曉迪1月3日突然曝光與周奇去年12月19日的聊天紀錄，內容顯示，周奇主動邀約司曉迪見面，但遭回應「你和向涵之在一起幹嘛還要找我？看我好騙嗎？」顯然兩人並非第一次見面。

而這個時間點，正是周奇被拍到帶向涵之回家後的隔天，周奇因此被質疑劈腿。事後，周奇工作室發布聲明強調「沒劈腿，沒亂搞」，並否認司曉迪的爆料，但未針對與向涵之的緋聞做回應，被視為默認戀情。

消息傳出後，向涵之的粉絲紛紛喊她「遠離渣男」，不過向涵之並未做出回應，只在微博上曬圖時搭配「手提包+跑路」圖案，沒有文字說明；網友解讀為「提包跑路」，暗指與周奇的戀情風波已結束。

據悉，向涵之曾與吳磊、王星越等人爆出緋聞，但她卻因演技問題屢遭批評，直到日前憑藉「大生意人」中女醫「白依梅」一角，好不容易甩開負評，沒想到時隔不久就陷入疑似交往對象劈腿風波，讓不少粉絲感到可惜。

向涵之日前才以「大生意人」中的「白依梅」一角走紅。(取材自微博)
向涵之日前才以「大生意人」中的「白依梅」一角走紅。(取材自微博)

微博 肖戰

