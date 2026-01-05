郭富城妻子方媛上海狂掃黃金 拎3大袋估值百萬人民幣

我的頻道

記者陳穎╱綜合報導
方媛上海狂買黃金。(取材自小紅書)
方媛上海狂買黃金。(取材自小紅書)

38歲大陸網紅方媛與60歲香港天王郭富城結婚將近8年，兩人育有3名寶貝女兒，近日方媛現身上海高級商圈的金飾店掃貨，被目擊提著三大袋戰利品滿載而歸，豪氣消費畫面曝光後，引發網友熱烈討論，估總價恐破百萬人民幣。

方媛日前在社群平台分享一段購物影片，她搭乘豪華七人座車抵達上海IFC的知名珠寶店，店員隨即端出多款金飾與鑽飾供她挑選，她快速相中一條造型吸睛、鑲滿鑽石的「小螃蟹頸鍊」，以及象徵好運的鑽石金元寶飾品，顯得相當果斷。

方媛在影片中也透露，部分金飾是準備送給三個女兒及身邊親友作為禮物，展現她對家人滿滿的用心。除此之外，她還試戴了多款金鑽耳環與一條份量十足的粗金珠頸鍊，因尺寸與風格偏中性，也被外界猜測可能是要送給老公郭富城的驚喜。

結帳時，方媛拿出手機行動支付，神情輕鬆愉快，毫不拖泥帶水。離開店面時，更由多名店員親自幫忙提著三大袋戰利品護送出門，十足貴婦排場。

影片曝光後，立刻引發網友熱議，更有網友估算，若當天試戴的金飾全數購入，總價恐怕已逼近甚至突破人民幣百萬元，再度印證天王嫂的超強消費力。

