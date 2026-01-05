未成年就交往？相差8歲的鞠婧禕、黃明昊齊闢謠

狗仔爆料稱黃明昊和鞠婧禕(圖)在一起時還不滿18歲，黃明昊還幫鞠婧禕在橫店張羅了生日。(取材自微博)

2026才剛開年，大陸娛樂圈就爆出好幾個震撼級「桃色大瓜」，除了女網紅司曉迪「睡遍男頂流」，「黃明昊、鞠婧禕曾戀愛」的狗仔爆料也衝上微博 熱搜第一，而讓網友和粉絲吃驚的是，狗仔稱黃明昊未成年時就為大他8歲的鞠婧禕操辦橫店生日宴會，而網友扒文發現時間也真對上了。不過這些爆料都被黃明昊、鞠婧禕方分別否認。

瀟湘晨報、網易報導，「曝黃明昊鞠婧禕談過」話題日前衝上熱搜第一，娛記百曉生爆料，黃明昊和鞠婧禕曾經談過戀愛，兩人一度在鞠婧禕的女老闆家出雙入對。

娛記並稱，黃明昊和鞠婧禕在一起時還不滿18歲，也就說兩人的戀情起碼都是2020年之前的事情。而黃明昊還幫鞠婧禕在橫店張羅了生日，鞠婧禕被扒出2017年曾在橫店過生日。有網友據此推斷，若此爆料為真，意味著兩人2017年就在一起，而男方那時只有15歲，還未成年。

據報導，黃明昊和鞠婧禕都是愛豆出身，2002年出生的黃明昊比1994年出生的鞠婧禕小了整整8歲。兩人表面看著沒有什麽交集，但其實也有一些粉絲覺得他們兩人都酷愛跳舞，實在太配了，悄悄磕起了兩人CP。2025年星光大賞，兩人也都出席了活動，但當時活動上似並沒有被拍到什麼交集。

鞠婧禕一直是娛樂圈公認的事業型大女主，入圈多年幾乎是緋聞絕緣體，忽然被曝和黃明昊戀情，有網友覺得兩人十分般配；但也有人覺得爆料者連一張合影都拿不出，兩人也沒被扒出任何交集，這個戀情大概率是造謠。