「武林外傳」20年 姚晨：小郭重獲自由 網：我們的青春…

娛樂新聞組／綜合報導
姚晨主演的「武林外傳」已20年。(取材自微博)
姚晨主演的「武林外傳」已20年。(取材自微博)

2026年1月2日是電視劇「武林外傳」開播20周年，按劇情，姚晨飾演的女主角郭芙蓉在同福客棧打工滿20年，到這天就還清客棧女掌櫃佟湘玉（閻妮飾）48兩銀子的債務。不少網友紛紛留言感慨「我們的青春和郭芙蓉一起解鎖了」之際，姚晨也發文稱，當天是「小郭重獲自由的第一天」，天高雲闊任鳥飛」，讓不少網友瞬間破防：「一下哭了，20年真是彈指一揮間」。

綜合齊魯晚報、極目新聞報導， 早在2025年底，網友們就自發開始「贖身倒計時」，甚至在某戶外大屏上出現「20年了，還有不到1個月，郭芙蓉就還完債離開同福客棧了」的照片。

「武林外傳」是北京聯盟影業投資有限公司出品，由尚敬執導，閻妮、姚晨、倪虹潔、沙溢、喻恩泰、姜超、王莎莎等人主演的古裝武俠喜劇。2006年1月2日，該劇在央視八套首播，首播收視率1.95%，次日便飆升至4.26%，此後更是創下9.49%的紀錄。第一集中，郭芙蓉誤把同福客棧當黑店，一通亂砸，欠下掌櫃佟湘玉48兩銀子，按每月2錢工錢折算，得打滿20年工才能贖身。如今，「打工20年」的賠償契約已到期，終於可以回家了，引來不少網友懷念留言。

2日上午，姚晨發文稱：小郭重獲自由的第一天，天高雲闊任鳥飛。（取材自微博）
2日上午，姚晨發文稱：小郭重獲自由的第一天，天高雲闊任鳥飛。（取材自微博）

2日上午，姚晨發文稱：小郭重獲自由的第一天，天高雲闊任鳥飛，姚晨發布的照片中，她手拿糖葫蘆「打卡」六里橋，與劇中情節相對應。網友們也紛紛在她的評論區玩梗。

同日，導演尚敬也發文回應「武林外傳」開播20年稱，「親愛的『武林外傳』朋友們，未來20年，你福海無邊。恭祝國泰民安，太陽每天照常升起，希望永遠種在心裡」。

「武林外傳」劇照。（取材自微博）
「武林外傳」劇照。（取材自微博）

