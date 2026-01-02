范冰冰拿金馬獎座發文兩樣情 Threads狂曬馬 微博剩自拍照交作業

我的頻道

記者廖福生／即時報導
范冰冰現身柏林影展頒獎活動，大中空開到腰。(歐新社)
范冰冰現身柏林影展頒獎活動，大中空開到腰。(歐新社)

中國女星范冰冰以電影「地母」奪下第62屆金馬獎影后，並於跨年夜於馬來西亞從導演張吉安手中接過獎座。而迎來2026馬年，她也分別在不同的社群平台上分享喜悅，但相較於Threads上連發8張與獎座的合照，微博就顯得低調拘謹許多，就連金馬獎座都直接不放。

▲ 影片來源：threads平台＠bingbing_fan

范冰冰在Threads上開心的貼出照片，不僅有自拍照，還有與金馬獎座臉貼臉的合照，貼文中字裡行間更充滿著感謝與興奮：「2025，我交的作業！2026，踏馬而來！（愛心x3）熱愛可抵萬難，親愛的我們，一起加油！」

不過，在微博發文中，話鋒卻急轉直下，僅剩下一張她漂亮的獨照自拍，完全不見金馬獎座的蹤影，連貼文也出現微妙更動，變成了：「2025，我交了自己滿意的作業！2026踏馬而來！熱愛可抵萬難，親愛的我們，一起加油。」

會有這樣的轉變源自於傅榆導演的得獎感言引發政治風波，導致中國官方下令抵制金馬獎，自此「金馬獎」在中國網路上成為敏感詞。范冰冰雖然自2018年稅務風波後，被列為「劣跡藝人」，作品至今仍難以在中國上映。

而范冰冰也因此轉戰國際影壇，先是以「綠夜」在柏林影展亮相，近年來也積極參與國際合作。此次以「地母」入圍金馬影后，原以計畫好來台參與盛會，但在最後仍以「工作行程」為由缺席。此舉發文的保守也代表范冰冰仍對中國當局有分敬畏之心，不願徹底撕破臉。

