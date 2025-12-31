35歲演17歲…譚松韵被酸老態藏不住 嗓音像「老少女」

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
譚松韵是圈內公認的娃娃臉。(取材自微博)
譚松韵是圈內公認的娃娃臉。(取材自微博)

35歲大陸女星譚松韵是公認的娃娃臉，近日，她在仙俠劇「逍遙」中再扮少女，搭配小7歲男星侯明昊，卻被眼尖觀眾發現，眼周細紋和疲態完全藏不住，還有網友指譚松韵原聲偏低沉，和劇中嬌俏、古靈精怪的少女性格不搭，嗓音聽起來像「男主奶奶」、「老少女」。

譚松韵有著圓潤五官、靈動氣質，出道多年來，早期曾在「旋風少女」、「旋風十一人」、「最好的我們」中扮演過少女。不過，近年隨著年齡漸長，超齡演出少女一度引來不少爭議，例如在「以家人之名」中，和小9歲的宋威龍組CP，上演「偽兄妹戀」，一度引起網友質疑。

「逍遙」中，譚松韵一人分飾三角，她透過眼神轉換、肢體細節詮釋少女肖瑤一角，獲導演徐紀周肯定「少女感源於狀態而非年齡」，身為監製的趙麗穎也讚她「眼中無畏的光」。

不過，譚松韵詮釋17歲少女還是引來觀眾兩極評價。有網友直言，譚松韵的「老態」已經藏不住，特別是與同劇的年輕演員或先前角色相比，明顯少了些少女的純粹靈動，眼神與氣質已沉澱出成熟感。還有人直指，譚松韵的聲音本身就偏粗，為了模仿小姑娘說話，故意捏著嗓子，反而顯得又尖又刺耳，完全沒有小姑娘的清脆靈動。

但也有網友跳出來為她平反，稱譚松韵的原聲吐字清晰、情感真摯，連角色的傲嬌與靈動都能透過語氣精準傳遞，是90花中少見堅持電視劇同期聲的演員。

趙麗穎

