我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德銀行金庫遭竊 保額1萬歐元恐難補損失 客戶聚集抗議

狄鶯問「你是GAY嗎」 曹西平未婚原因曝光 暗戀她30年

2天上2戲…侯明昊「自己打自己」 網笑：年度最忙古裝人

娛樂新聞組／綜合報導
侯明昊在「逍遙」中飾演妖王「紅燁」。(取材自微博)
侯明昊在「逍遙」中飾演妖王「紅燁」。(取材自微博)

憑藉網劇「寒武紀」打開知名度的侯明昊，晉升男一後，演技獲得關注。近日，他主演的仙俠劇「逍遙」和權謀劇「玉茗茶骨」，陸續在2025年12月27日、29日短短兩天先後開播，形成「自己打自己」罕見局面，有粉絲擔心會不會「審美疲勞」，還有人調侃他是「年度最忙古裝人」。

在仙俠奇幻劇「逍遙」中，侯明昊飾演妖王「紅燁」，武力值爆表但背負百年仇恨，與譚松韵上演人妖虐戀三世情緣。侯明昊溫柔深情、平易近人的妖君形象令人耳目一新，有別於傳統高冷設定，整體表現獲觀眾認可，但也有人認為他的氣場不足、演技待提升。

而在權謀宅鬥劇「玉茗茶骨」中，侯明昊化身腹黑狀元「陸江來」，表面溫順實則心機深沉，他在仕途正盛時，意外捲入一樁殺妻舊案，從官場新星瞬間跌入人生谷底，生死危難之際，被茶王之女榮善寶（古力娜扎飾）救回，兩人上演先婚後愛、茶商權謀故事。

侯明昊從年輕狀元一度被貶為馬夫，表面柔弱示人、裝失憶騙取同情，實則暗中布局復仇，被網友稱為「男版魏瓔珞」、「扮豬吃老虎」，撒嬌戲中的反差感也驚艷不少網友。

侯明昊主演的兩部劇在短短兩天內相繼開播，讓不少網友擔心宣傳分流、美感疲勞，甚至劇的熱度會被稀釋。不過，多數粉絲還是看好侯明昊的演技，直呼「看完妖王追狀元」、「能打敗侯明昊的只有侯明昊」、「切換無障礙」。

「玉茗茶骨」中，侯明昊化身腹黑狀元「陸江來」。(取材自微博)
「玉茗茶骨」中，侯明昊化身腹黑狀元「陸江來」。(取材自微博)

上一則

強尼戴普自爆13歲時初體驗 地點在小貨車內

下一則

「國寶」橫掃日刊體育6大獎 吉澤亮再奪影帝

延伸閱讀

兩部新劇先後上…侯明昊「自己打自己」 網笑：年度最忙古裝人

兩部新劇先後上…侯明昊「自己打自己」 網笑：年度最忙古裝人
譚松韵「逍遙」首演仙俠劇 趙麗穎實現10年約定

譚松韵「逍遙」首演仙俠劇 趙麗穎實現10年約定
譚松韻首次挑戰仙俠劇和他糾纏三世 趙麗穎實現10年約定

譚松韻首次挑戰仙俠劇和他糾纏三世 趙麗穎實現10年約定
為十年之約跨刀「逍遙」 趙麗穎9個字盡顯俠女氣魄

為十年之約跨刀「逍遙」 趙麗穎9個字盡顯俠女氣魄

熱門新聞

劉嘉玲與兩隻愛犬Batman與Benjamin。(摘自Instagram)

劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影

2025-12-24 22:38
台藝人曹西平2天前才發文，孰料驚傳驟逝。圖／摘自曹西平的粉絲愛團

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

2025-12-29 17:00
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
曹西平猝逝，享壽66歲。(摘自臉書)

曹西平猝逝警排除外力介入 遺囑曝光：不給曹家人 全留給「他」

2025-12-29 20:14
陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
成龍是世界知名的武打明星。（美聯社）

成龍「窒息式教育」逼走房祖名：1年1次電話到完全不聯絡

2025-12-28 19:01

超人氣

更多 >
美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國
物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品
退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元

退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元
民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先
上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世

上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世