「老舅」後半程翻車 口碑斷崖式下滑 評分7.6跌至7.1

「老舅」的轉折發生在劇集下半程，口碑開始斷崖式下滑。(取材自微博)

年代劇「老舅」近日在央視開播，憑藉濃郁的東北地域風情、鮮活的小人物群像與實力派演員的精采演繹，開播即成為黑馬，然而隨著劇情推進，尤其是後半程風格陡轉與核心角色離場後，劇集口碑出現分化，評分下滑，也引發關於年代劇創作相關討論。

揚子晚報報導，開播初期，「老舅」的優勢堪稱突出，迅速抓住了觀眾的注意力。劇集以上世紀90年代東北下崗潮為背景，聚焦主角崔國明（老舅）從「鐵飯碗」工人到屢次創業碰壁的人生軌跡，不走「爽劇」套路的人物設定極具辨識度。老舅既有高學歷、強能力的底色，寫下過200頁的企業改革建言，卻也在時代浪潮中屢屢受挫，仿製小孔眼鏡、當邊境 「倒爺」等創業經歷充滿窘迫與荒誕，這種「敢做夢、敢歸零」的普通人特質，精準戳中了觀眾的情感共鳴。

同時，郭京飛、劉佩琦等實力派演員的演繹為劇集增色不少，郭京飛將老舅「嘴欠心軟、外慫內韌」的性格詮釋得淋漓盡致，蹲炕頭叼牙籤、與家人拌嘴的生活化場景，以及食堂對領導唱「鐵窗淚」的解壓名場面，都成為觀眾熱議的焦點。

劇集開播第三天起連續十天占據全網正片播放量首位，央視收視峰值突破3.02%，豆瓣開分7.6分，好評集中在「接地氣、演技在線、東北味足」等關鍵詞上。

轉折發生在劇集下半程，尤其是舅媽意外離世後，「老舅」的口碑開始斷崖式下滑，豆瓣評分短期內跌至7.1分。觀眾的爭議主要集中在三個層面：其一，人設割裂與邏輯脫軌。前期展現出高知、理智特質的老舅，後期多次陷入拙劣騙術，甚至知法犯法雇用小學生推銷不合格眼鏡鋃鐺入獄；而一直「人間清醒」的舅媽，也突然在郵票市場熱潮中同意舉債加槓桿，這種前後矛盾的設定讓觀眾難以接受。

其二，核心角色離場的處理倉促。舅媽作為全劇的溫情支柱，其離世毫無鋪墊，觀眾僅透過骨灰盒得知消息，缺乏情感告別環節，被質疑為「工具人式犧牲」，專為推動男主成長服務，引發大量「意難平」的情緒反彈。

其三，基調突變與苦難密度過載。劇集前期以喜劇調性為主，後期卻密集堆砌生離死別、創業失敗、親人入獄等苦難情節，形成強烈的預期落差，「麻煩永遠找同一戶人」的設定讓觀眾產生疲憊感，偏離了前期「輕喜劇」的定位。

「老舅」的口碑起伏，本質上反映了當下觀眾對年代劇的更高要求：既要還原時代質感、傳遞情感溫度，也要保證劇情邏輯自洽、角色成長連貫。

好的年代劇讓觀眾在認清生活的無奈後，仍能感受到人性的韌性與善意。盡管有爭議，「老舅」依然憑藉前期的優質內容與演員的紮實表演，成為年末檔的熱門話題。它的口碑起伏不僅是一部劇的創作得失，更為後續年代劇創作提供了重要啟示：在娛樂性與真實感之間找到平衡，在情感表達與邏輯嚴謹之間做好兼顧，才能真正留住觀眾，實現口碑與熱度的長久保鮮。