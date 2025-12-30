黃子韜幼年重摔腦出血「險成植物人」開顱縫了43針

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
黃子韜罕見自揭童年時頭部縫43針舊事。(取材自微博)
黃子韜罕見自揭童年時頭部縫43針舊事。(取材自微博)

32歲中國男星黃子韜性格直爽、敢說敢言，並經常在直播中與網友互懟，成為大家眼中的「搞笑男」。近日，黃子韜在綜藝節目中，罕有揭開隱藏多年的傷疤，詳述童年曾與死神擦身而過的驚險經歷。「黃子韜縫了43針」相關話題登上熱搜，引起熱議。

香港01報導，黃子韜在節目中憶述，自己在6歲練習武術時意外摔倒，導致顱內嚴重瘀血（腦出血），情況一度危急，醫師下達最後通牒，直言若手術延遲幾分鐘，他極可能面臨智力受損、變成植物人甚至死亡的風險。為了保命，他接受大型開顱手術，需掀開皮肉清走瘀血後再縫合43針。

術後，黃子韜調侃傷疤「像排小飛機跑道」，頭部疤痕至今隱於髮際線下，而他只是輕描淡寫地說，「扛過來了」。

不過，這次手術也改變了他的人生軌跡。黃子韜坦言，他少年時期曾夢想進入空軍學校成為飛行員，但因為頭部這道手術疤痕，最終未能通過相關考核。他感嘆這道傷疤是他人生的一部分，雖然帶來遺憾，但也讓他學會珍惜生命。

節目播出後，「黃子韜縫了43針」的話題瞬間衝上熱搜，網友紛紛感慨，「平日看他瘋瘋癲癲的，沒想到背負過這麼重的痛」，還有粉絲認為，黃子韜這種「天不怕地不怕」的性格，或許正是因為幼年曾闖過鬼門關，才練就了如今豁達的人生態度。

